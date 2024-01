Pimienta anuncia rotaciones y descarta a Marvin y a Curbelo para el derbi: "El 4-1 me dolió, pero ahora es otro tipo de partido"

Sin ánimo de venganza y en cuadro. Rotaciones para dinamitar la resistencia del ogro del Teide. Pimienta contra el Tenerife. El técnico de la UD Las Palmas confirma las ausencias de Eric Curbelo y de Marvin Park. Además, Munir El Haddadi debe probarse esta mañana y Sandro Ramírez presenta síntomas de agotamiento. En relación a Benito Ramírez, detalló que no jugará de inicio. "Marvin no va a poder participar en Tenerife, porque tiene unas molestias. Eric Curbelo, tampoco puede estar para este partido. Hemos de ver el estado de Munir antes de viajar, porque ahora jugamos. Sandro está cansado y en principio debe viajar. Por su parte, Benito está listo, pero no saldrá de inicio".

Se le cuestionó por el ánimo de venganza en relación a la última derrota por 4-1 en el Heliodoro el pasado marzo. Lo de mañana (21.00 horas, Movistar) será diferente. "El 4-1 de la temporada pasada me dolió, pero se trata de otro tipo de partidos. No tiene nada que ver. Eso es agua pasada, (...) Fue muy duro porque a los cinco minutos ya perdíamos 2-0 y no podíamos salir del área. Estamos hablando de otra competición, ahora estamos en una categoría diferente. Venimos de jugar un partido hace tres días y ellos descansan desde Navidades [llevan 18 días sin competir]. Juegan en casa y tendrá el Heliodo lleno. No hay margen de error. Es cierto que en la temporada pasada caímos 4-1 pero ascendimos. El que gane pasa la eliminatoria; en una competición diferente".

Rotar pero con algún titular. "Llega un partidazo, es un derbi sin margen de error. Tenemos mucha ilusión puesta en la Copa, para que todos los jugadores participen. En Liga vemos a un equipo regular. Mañana ofreceremos la oportunidad a gente que está preparada y que están teniendo menos minutos. Pero iremos con garantías (...) Vamos a sacar a un equipo competitivo para intentar pasar la eliminatoria. Plantaremos cara al Tenerife; nos debemos a un escudo en partido oficial".

Advierte que repetirá algún indiscutible de su columna vertebral -Moleiro, Kirian, Sergi o Mika forman parte de la relación de los intocables-. "Hay algún jugador que no ha participado en la Liga y que me habría gustado contar con él en la Copa, pero no puede ser. Por lo tanto, debo repetir futbolistas [en relación al once que cayó de forma polémica ante el Barça el pasado jueves].

Desecha el rol de favorito

De las flores de Garitano a la UD a los poemas de Pimienta al Tenerife. El derbi del amor. Para el técnico barcelonés, el Tete "es un equipazo". "Empezó la Liga de una forma increíble, con opciones de estar en los puestos de ascenso [fue líder durante varias jornadas y ahora marcha noveno]. Ahora tiene un técnico y una forma de jugar diferentes. Pero en este partido da igual la categoría, da igual los jugadores, da igual si están o no descansados. El Heliodoro estará lleno y será la gran fiesta del fútbol canario". Lanzó un guiño a los 500 fieles que se desplazan en barco. "Me consta que estarán allí".

Se le cuestionó si repetiría ubicar a Sinkgraven -lateral zurdo- por el carril diestro y reconoció que es un opción remota. "Tiene gripe. No sé si llegará a tiempo. Fue utilizado como lateral derecho porque Marvin no pudo jugar, tampoco contábamos con Julián Araujo ni Álvaro Lemos. Pero Daley tiene mucha experiencia, ha jugado en un equipo de la dimensión del Ajax. Además a Alex Suárez lo teníamos que cambiar porque se le subían los gemelos. El contacto fue mínimo [sobre Gundogan], pero puso las manos y para el árbitro fue una situación sencilla para acabar pitando penalti. Pero es un recurso que no vamos a utilizar de forma habitual".