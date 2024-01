Un Pimienta crudo y sin excusas. Cero pretextos. El máximo responsable técnico de la UD Las Palmas reconoció estar «muy jodido» y pidió perdón a la afición por el espectáculo ofrecido. «La primera parte nos han pasado por encima. La segunda fue mucho mejor pero ya era muy difícil. Considero que en la segunda parte fue decente pero en la primera parte nos han pasado por encima», relató.

En una primera vuelta en Primera de notable alto, para Pimienta no hay explicaciones lógicas para aclarar lo acontecido en el Heliodoro. «Nosotros hemos perdido muchos partidos esta temporada, pero el equipo ha competido siempre hasta el final. En este caso no se ha visto a Las Palmas que estamos acostumbrados. Es imposible ganar los partidos jugando como hemos hecho en la primera parte». Además, recuerda que jugar el jueves ante el Barça pesó de forma negativa.

«Me hubiese gustado que jugasen menos [sobre si apostó tarde por Kirian y Moleiro]. Mi intención era que no jugase Sergi Cardona, pero la verdad es que Sinkgraven está con una fiebre muy alta. Mi intención era que jugaran los menos posible. No estamos acostumbrados. El esfuerzo del otro día contra el Barcelona fue mayúsculo y eso nos condiciona mucho. Quería que jugase el resto de jugadores que no habían participado el otro día. Está claro que no hemos estado a la altura (...) Solo queda pedir perdón».

Puso sobre la mesa los días de descanso con los que ha gozado el Tenerife (un total de 18) como un factor clave en el batacazo.

«Si hubiéramos tenido los días de descanso del Tenerife hubiéramos jugado con otra alineación. El partido estaba condicionado por el duelo de hace tres días y había jugadores que deberían haber jugado por falta de minutos que están enfermos o no han podido jugar. En ningún caso molesta la Copa; para nada. Hemos tratado de hacer un buen papel, pero no hemos podido», aclaró Pimienta.

Además, el estratega amarillo fue categórico con la conducta de Julián Araujo en relación a su roja por su agresión a Nacho. «Cuando nos quedamos con un jugador más luego pasa lo que pasa con Julián Araujo, que también nos vuelve a condicionar, si hubiese sido un partido largo y ellos jugando con diez jugadores (...) Pero hemos cometido un error infantil que no creo que se deba cometer en el fútbol profesional».

Por último, explicó el cambio de Abou Bassinga en el descanso que fue su primera decisión para darle algo de coherencia a una UD desdibujada. «Juanma Herzog es garantía para nosotros. Abou también ha estado bien, lástima de la tarjeta y aquella segunda acción que agarró al rival y se ha jugado la segunda tarjeta. Por eso lo hemos tenido que sustituir. Los chicos lo han hecho muy bien, no tengo ninguna queja de ellos. El problema radica en los jugadores del primer equipo», determinó.

Errático en la toma de decisiones pero sincero en sala de prensa. Pimienta abandona el Heliodoro, su particular máquina de torturas. Tres partidos, tres derrotas.