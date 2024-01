El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, aseguró este viernes, en rueda de prensa, que su equipo tiene por delante toda la segunda vuelta de la competición para reivindicarse, comenzando esta jornada ante Las Palmas, tras una primera en la que el rendimiento ha estado por debajo de lo esperado.

“Después de una primera vuelta muy floja, tenemos la segunda para demostrar el nivel que tenemos. Tenemos 57 puntos por delante, pero los próximos tres son los únicos en los que pensamos”, indicó el preparador asturiano, quien elogió al conjunto canario.

“Es un buen equipo y está haciendo una gran temporada. Pero debemos mirarnos a nosotros, aumentar nuestro nivel y llegar a puntos de rendimientos que hemos logrado, pero nos ha faltado continuidad para mantenerlo”, explicó el entrenador.

Marcelino admitió que el Villarreal necesita ser “más solvente" y jugar “un partido bueno completo, no solo momentos o trayectos”.

En este sentido, indicó que para enfrentarse al Las Palmas es importante “la fiabilidad durante los 90 minutos tanto de nuestro juego ofensivo como defensivo”.

Análisis de la UD Las Palmas

“Es un rival que hace un muy buen juego combinativo y son poderosos en la recuperación tras pérdida. Debemos ser muy serios, estar muy juntos y ejecutar acciones ofensivas muy rápidas tras recuperar el esférico”, explicó el asturiano, que alertó de que las transiciones “serán fundamentales”.

“Debemos hacer un buen partido en todos los aspectos del juego y ser intensos para recuperar el balón. Y luego, con el esférico, demostrar energía y capacidad de llegada. Hay que ser agresivos”, apostilló.

El entrenador asturiano confirmó que podrá contar con Alfonso Pedraza y Eric Bailly ante Las Palmas, pero no con los lesionados Ramón Terrats, Raúl Albiol, Juan Foyth, Denis Suárez y Yeremy Pino.

Marcelino no quiso excusarse en las bajas e insistió en que los jugadores que tiene a sus órdenes en el Villarreal “tienen más capacidades y cualidades que lo que están demostrando”.

“Somos unos privilegiados. Tenemos la gran fortuna de trabajar en lo que nos gusta desde niños, estamos bien remunerados, estamos en un gran club, una entidad modélica en cuanto a gestión… No me sirve el plano psicológico, eso es una excusa”, argumentó el entrenador, quien pidió “ponerle soluciones a las situaciones adversas”.

“No tenemos que recuperar nada en lo anímico, tenemos que demostrar. Debemos tener más exigencia si cabe y no escudarse en las lesiones, en lo mental, en lo de que no estoy bien si pierdo… tenemos que encontrar la forma de disfrutar”, finalizó.