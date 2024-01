Viene la UD Las Palmas de sonrojar a su afición. Hacía mucho que no lo hacía, pues los éxitos han sido mucho mayores que los fracasos desde que Xavi García Pimienta llegó al banquillo hace casi dos años, pero el técnico volvió a calcular mal lo que significa un derbi y enfadó a la afición con el papel nefasto de su equipo en la Copa del Rey. No puso un equipo competitivo y la gente se lo hizo saber. Pidió perdón y a otra cosa, que no es otra que la vuelta a LaLiga EA Sports, la competición que todo el mundo sabe que importa más y en la que el cuadro amarillo no gana desde el 9 de diciembre –en Vitoria–. El rival es el Villarreal CF de Marcelino, a la hora del aperitivo (13.00 horas, Dazn). Una indigestión para cualquiera de los dos sería fatal.

Porque ambos vienen de caer eliminados del torneo del KO ante rivales de inferior categoría –el Tenerife y el Unionistas, respectivamente– y su tendencia es a la baja en el campeonato liguero, sobre toso el Submarino, confeccionado para cotas mayores que la decimotercera plaza cuando ya ha transcurrido toda una primera vuelta. Pero la UD viene de un empate y dos derrotas, que si bien estas últimas fueron ante el Athletic Club y el Barça, el tercer y el cuarto clasificado, conviene dejarlas atrás con un triunfo revitalizador. Ambos persiguen lo mismo. Para tratar de conseguirlo García Pimienta volverá a tirar de su mejor equipo, el que no quiso poner en Tenerife por un supuesto cansancio de los futbolistas que habían resistido al Barcelona hasta el descuento. Quien no podrá estar una vez más es Julián Araujo, pero en esta ocasión no por culpa de la cláusula del miedo, sino por la suya propia por haber dado un cabezazo a Nacho en el derbi. El Juez Único de competición y el Comité de Apelación fueron inmisericordes: cuatro partidos fuera. Marvin, tocado Así, el candidato principal a ocupar el lateral derecho vuelve a ser Álex Suárez, toda vez que Marvin, que se recuperó de una lesión para entrar en otra esta semana, está tocado del tobillo. Donde habrá un cambio seguro es en el centro de la defensa, en la que no estará Saúl Coco, que mañana debuta en la Copa África. En condiciones normales sus sustituto debiera ser Curbelo, que se sumó al grupo esta semana pero que quizá no está en el mejor estado. Si es así, Herzog debutaría en LaLiga. Por lo demás, el resto del once casi sale solo, con Valles en la portería, Mika Mármol en el centro de la defensa, Sergi Cardona en el lateral izquierdo; Perrone, Javi Muñoz y Kirian en el centro del campo; y Munir, Sandro y Moleiro en la delantera. Todos ellos están llamados a al menos repetir la primera parte del partido frente al Barça, en la que la UD creó las ocasiones suficientes como para haberse ido al descanso con dos goles de ventaja, y crear ocasiones, y protagonizar un ataque peligroso, el hándicap principal del equipo de García Pimienta. Más ausencias Las bajas, además de Araujo y Coco, las protagonizan también Sinkgraven, sancionado; Lemos, lesionado; y Mfulu, convocado a última hora por la República Democrática del Congo. El Villarreal, por su parte, tiene una más: no están disponibles Foyth, Albiol, Terrats, Denis ni Yeremy Pino, caído en el encuentro de ida ante la UD el 8 de octubre de 2023 (1-2), en el último partido de Jonathan Viera. Pero Marcelino García Toral, que no ha cambiado la cara del Submarino en Liga en los seis partidos que lleva –dos victorias, un empate y tres derrotas–, cuenta con todo su arsenal ofensivo, con Gerard Moreno y Sorloth como banderas. Para ellos también el perdón es ganar. Alineaciones probables: UD Las Palmas: Valles; Álex Suárez, Herzog, Mika Mármol, Setrgi Cardona; Perrone, Javi Muñoz, Kirian; Munir, Sandro y Moleiro. Villarreal CF: Jorgensen; Alti, Bailly, Cuenca, Pedraza; Akhomach, Capoue, Parejo, Baena; Gerard y Sorloth.