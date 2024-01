La felicidad de Xavi García Pimienta, la de un entrenador que tiene a la UD Las Palmas con 28 puntos tras la disputa de 20 partidos. "Necesitábamos sumar de tres para romper la mala racha. Estamos muy contentos por la afición porque sabíamos el disgusto que tenía", comentó el entrenador tras el imponente triunfo frente al Villarreal (3-0) y la caída en el derbi copero el pasado domingo (2-0). En cuanto a esa cita en el Heliodoro, el técnico consideró que fue "un poco injusto que jugadores que no tienen tantos minutos se llevasen ese castigo" por parte de la gente, que criticó la actitud de los futbolistas. "No competimos y eso quizá fue culpa mía, que no supe transmitir", añadió en el mismo sentido.

En cualquier caso, valoró a los miembros de la plantilla: "Estos chicos entrenan y compiten como animales". "No sé si es el mejor partido que hemos hecho. Hoy hemos tenido más efectividad que otros días y eso nos ha hecho estar más tranquilos", analizó el técnico, que reconoció que "el Villarreal ha llegado con cierta facilidad al área", si bien no aceptó que la clave del duelo fuera únicamente la efectividad. "Hemos tenido más eficacia, pero hemos sido mejores. Cuando juegas tan bien y te pones por delante es de forma merecida", sentenció. Sobre Juanma Herzog, que debutó como titular y como goleador, comentó: "Se ve el potencial que tiene este club a nivel de cantera. Teníamos la tranquilidad. Ha competido y defendido muy bien ante los rivales que tenía: Gerard Moreno, Morales, Sorloth...". García Pimienta, además, se refirió a una posible convocatoria de Kirian con la selección española. "A mí me encantaría. Está rindiendo a un nivel excelente. Lo que no tengo ninguna duda es de que si lo convocasen lo haría muy bien", aseguró.