El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, dijo este sábado, tras la derrota por 3-0 ante la UD Las Palmas, que el conjunto canario tuvo "máxima efectividad", todo lo contrario que el suyo, pero no está asustado porque no ve a un equipo vulnerable, mientras que el suyo fue "el que más volumen ofensivo generó" durante el encuentro.

"El primer tiro a puerta de Las Palmas fue gol, como nos suele ocurrir últimamente. Nos hemos sobrepuesto al golpe, y en el primer tiempo, de forma clara, hemos podido empatar o ponernos por delante porque fuimos los que más generamos", explicó en rueda de prensa el técnico asturiano.

En su análisis de la derrota, Marcelino abundó en que encajaron el segundo tanto a balón parado "y Las Palmas no es un equipo muy eficaz en esas acciones", y en un contraataque encajaron el tercero. "Pero no he visto que ellos fallaran muchas más, hasta ese 3-0 han tenido un cien por cien de efectividad, y nosotros no la tuvimos", precisó.

El entrenador del Villarreal cree que en algún momento dejará de darse la "eficacia tremenda" de sus rivales, y volvió a lamentar que les "lleguen tan poco", y les "metan tanto". "Llegará el momento en que dejaremos de encajar goles, porque si no, es imposible", añadió.

"No estoy asustado porque no veo a un equipo vulnerable, entonces sí sería complicado revertir esta situación, pero no tengo esa sensación; con actitud positiva lo vamos a sacar adelante", fue su conclusión.