Tenía 15 años cuando Roberto Arocha, pieza clave en el equipo de captación de la UD Las Palmas, convenció a su padre de que debía dejar Adeje, en el sur de Tenerife, y marcharse a Gran Canaria para explotar todas sus cualidades como futbolista, las mismas que le detalló con tanta claridad que terminó por seducirle sin demasiado esfuerzo. Era 2019 y tenía 15 años, cadete; hoy, ya con 19 y después de continuar con su formación durante cuatro temporadas, sobre todo en el juvenil División de Honor el curso pasado, Juanma Herzog, cuyo apellido hereda de su abuelo paterno, un alemán que se afincó en la isla vecina, ya ha debutado en Primera División y augura un gran futuro profesional.

Su estreno en la competición liguera, además como titular, quedó registrado el 13 de enero de 2024 en la visita del Villarreal CF al Estadio de Gran Canaria. Las múltiples bajas en defensa prácticamente no dejaron otra opción a Xavi García Pimienta, que ya le había puesto desde el inicio en los tres partidos de Copa del Rey, que incluirle en Liga, y no se equivocó, porque el central no sólo cumplió con creces, sino que además metió un gol, de cabeza a la salida de un córner.

De alguna manera, Juanma mostró ante el gran público las cualidades que hicieron que la UD Las Palmas se fijara en él antes que el CD Tenerife y que enamoraron a Arocha en su día e ilusionan ahora a la parroquia amarilla, incluidos el presidente y el director deportivo, que ahondarán en su apuesta por él.

Esto significa que el contrato que vincula ahora al jugador con el club hasta 2026 será revisado seguramente a final de temporada no sólo para aumentar los emolumentos del futbolista, sino también los años de vínculo, más todavía cuando Saúl Coco, pretendido por varios equipos nacionales e internacionales, acaba en 2025, por lo que la intención de la entidad es venderle el próximo verano para que no le suceda lo mismo que con Sergi Cardona, que ya es agente libre y se marchará sin dejar un euro en la caja después de haberle formado.

El más destacado

Es el protocolo habitual con los futbolistas de la cantera que destacan y Herzog, el mejor posicionado de todos los que están o han estado en la dinámica del primer equipo –Iñaki, Pau Ferrer, Bassinga, Gabri y Gorrín, entre otros–, no será una excepción.

Cuando Arocha, que tenía perfectamente controlado al jugador desde sus inicios en la Escuela de Fútbol de Adeje, convenció al padre del jugador entre otros argumentos con uno tan sencillo como que en la cantera de la UD no había un central con las características de su hijo, quizá imaginó que ese niño duro, rápido y expeditivo en el juego, y lleno de carácter y personalidad, vestiría de amarillo más pronto que tarde, como así ha sido.

Todas las evidencias mostradas por el tinerfeño, incluida la celebración efusiva de su gol, simplemente le definieron tal y como es

Lo que hizo Juanma Herzog ante el Villarreal fue sacar a la luz en el Gran Canaria lo que ya había demostrado durante la pretemporada: desde el primer momento demostró que era el canterano más próximo a sumarse al primer equipo. Todas las evidencias mostradas por el tinerfeño, incluida la celebración efusiva de su gol, simplemente le definieron tal y como es.

En las altas esferas de Las Palmas le tienen en consideración. Algunos de los que mejor le conocen resumen sus virtudes con un adjetivo, «competitivo»; una especie de Carles Puyol que, además, tiene buen trato con el balón, si bien es una faceta en la que presumiblemente mejorará con la suma de minutos y de confianza. Vallecas es la siguiente estación. Porque de fuerza y atrevimiento va sobrado.

De la Casa Amarilla a un piso compartido

Hasta hace bien poco Juanma vivía en la Casa Amarilla, residencia en la que conviven los niños captados de fuera mientras se forman en las categorías inferiores del club –por ahí pasaron Pedri o Moleiro, entre otros–, pero ahora habita en un piso compartido en el mismo barrio de la capital mientras prosigue con sus estudios. La de Herzog, como él mismo ha decidido llamarse en honor al apellido de su abuelo, es otra historia más de una pillada de la UD al Tenerife.