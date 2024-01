Javier Aguirre Onaindia, máximo responsable técnico del RCD Mallorca, que ayer eliminó al CD Tenerife en el último segundo de la prórroga en el Heliodoro Rodríguez López, dejó muestras de su arte e ironía en sala de prensa con una particular respuesta. Un dardo desde la elegancia y la crudeza. El veterano preparador mexicano de 65 años del cuadro bermellón se tomó su particular venganza dialéctica tras ser cuestionado por cómo había sido su primera visita a Tenerife.

"Me insultaron, que sinvergüenzas. 'Jubílate, pensionado, abuelo Aguirre, mexicano, lo típico...Lo normal. Pero estoy bien, feliz. Muy feliz porque no había venido nunca a la Isla, me faltaba este escenario mítico e histórico de LaLiga. Es que no coincidíamos, llevo 15 temporadas en Primera y no había venido. Pero tengo conocidos como Angelito [el delantero Ángel Rodríguez]; estoy contento y además ganamos. ¡Qué más puedo pedir!".

Aguirre se estrenó en Gran Canaria el pasado 12 de agosto en la disputa de la primera jornada ante el RCD Mallorca (1-1) de este curso liguero. Nunca se había medido al cuadro amarillo ni pisado la Isla. Y ayer, en la disputa de los octavos de final, hizo lo propio en el Heliodoro con un agónico (0-1) que le permite volar a los cuartos de final con el cuadro bermellón, que tuvo que esperar al 120' con el tanto de Larín para pasar y evitar los penaltis.

El guiño a Jonathan Viera

En el cruce anterior ante la UD Las Palmas, en el pulso del 4 de enero, la afición tinerfeña, que acudió con una cifra de 21.417, lanzó un mensaje picante a Jonathan Viera Ramos -que se despidió del club y de la afición en una rueda de prensa el 18 de diciembre-. '¿Dónde está Viera, dónde está Viera?'.