Fabio apurará una semana más para volver

Fabio González no aparece inscrito en LaLiga todavía, pero la camiseta con el dorsal 21, la que dejó Jonathan Viera tras su marcha el pasado mes de diciembre, le espera. Aunque en principio no será pasado mañana en Vallecas en la cita de la vigesimoprimera jornada frente al Rayo Vallecano, toda vez que al centrocampista, que se quedó sin ficha el verano pasado por culpa de una grave lesión de tobillo, apurará una semana más con el objetivo de proseguir en su puesta a punto.

Ya Xavi García Pimienta avanzó el viernes pasado, en la previa del choque frente al Villarreal, que al de Ingenio le quedaban «una o dos semanas» más para estar disponible para competir. También reveló que el futbolista ya hacía casi todos los ejercicios junto al resto de compañeros y que estaba perfectamente integrado en la dinámica del equipo, si bien aclaró que, como es lógico, le falta coger ritmo competitivo, algo que solo sucederá con la suma de minutos durante los encuentros ligueros.

Pese a que Fabio aún no tendrá el alta para competir, su presencia en la expedición que viajará mañana a Madrid no está descartada, toda vez que es frecuente que jugadores que no están listos para jugar sí participen de los viajes para hacer piña. Así sucedió, por ejemplo en Tenerife, adonde acudió, al igual que Lemos, pese a que ambos no iban a vestirse de corto.

Trabajo duro

En cualquier caso, el tercer capitán de la UD ya ve la luz al final del túnel y su regreso a los campos está cada vez más cerca. Desde hace meses se ejercita en Barranco Seco para recuperar la musculatura de la pierna derecha, que quedó muy debilitada después de la operación. La travesía por el desierto de Fabio está cerca de llegar a su fin y su siguiente desafío será ganarse un puesto o al menos contar para el entrenador.

Lo que parece claro es que, de entrada, tiene un mayor protagonismo que Nuke Mfulu, candidato principal a salir en este mercado de invierno en busca de más minutos de juego. La competencia en la zona, acrecentada por el alta del grancanario, cierra las puertas al franco-congoleño, que tiene ofertas del Oviedo, del Espanyol y de algún equipo extranjero, si bien prioriza quedarse en España.

En este sentido, cabe recordar que Kirian, que el año pasado al igual que Fabio recuperó su ficha en la ventana invernal, en su caso después de haber superado un cáncer –linfoma de Hodgkin–, tardó varios meses en debutar en la temporada: lo hizo finalmente a finales de abril, en el partido de La Romareda frente al Zaragoza, y ya no volvió a salir.

El caso es que el de Candelaria estaba listo para participar desde meses antes, tal y como deslizaron en su día fuentes cercanas al jugador, pero García Pimienta pecó de excesiva prudencia. El argumento era que le faltaba ritmo, pero este nunca iba a llegar si no jugaba un partido. Con Fabio no se espera que suceda lo mismo.

La mala suerte se cebó con el de Ingenio en el tercer partido amistoso de pretemporada, en Marbella, frente al Almería. Cuando apenas habían transcurrido unos minutos de juego, el mediocentro se lesionó solo tras un mal gesto mientras disputaba el balón y tuvo que salir en camilla del campo de La Quinta y ser trasladado a un hospital para su evaluación. Lo hizo entre lágrimas, sabedor de que la lesión que había sufrido era grave.

Medio año después, ya restablecido después de pasar por el quirófano, pronto reaparecerá. No será en Vallecas. Igual tampoco ante el Madrid, pero está cerca.