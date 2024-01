La Managers League explota y el organizador acude a la Guardia Civil: "No podrán difamarme, no me quedé con dinero del torneo"

La Managers League Canaria, la competición de fútbol 7 que se disputaba en Telde con la presencia de afamados jugadores y ex de la UD, como Viera, Vitolo, Benito, Kirian o Dani Castellano, salta por los aires. Atisba a culebrón judicial. La cita deportiva ya no tiene ni página web y los clubes anuncian que tomarán medidas judiciales contra el CEO del torneo, Sergio 'Yeyo' Santana. El ganador del evento contaba con un botín de 150.000 euros, que salía de la aportación de los competidores, así como de los patrocinadores.

Por su parte, Yeyo pasa a la acción de forma urgente y se encuentra en un cuartel de la Guardia Civil para denunciar a los clubes que le responsabilicen de este fiasco. "No me difamarán de forma gratuita, a mí me expulsaron de la competición y me fui. No tengo nada que ver con este final. Cuando quisieron que regresase, no podía hacerme caso del estado contable de la liga. De tal manera, que al final se han buscado lo que quería. Desde el primer segundo, querían arruinar este proyecto para dar vida a otro con la denominación de Master-League Canarias. Voy a denunciar a todo el que ose a cuestionar mi honradez. Hemos intentado armar un torneo único en el Archipiélago y que podía convertirse en un gran negocio audivisual, pero me he encontrado solo y desamparado. Insisto, a mí me expulsaron de la Managers League".

Además, Yeyo Santana aclara que no se han quedado con un céntimo de la contabilidad del torneo de fútbol siete que otorgaba un botín de 150.000 euros al ganador. "Nada, no tengo ni un céntimo de la Managers. Tengo la conciencia muy tranquila".

El líder del sector crítico es Doramas Sosa, manager del equipo Helado Oscuro, y que cuestiona la administración y dirección del evento. Preparan una denuncia colectiva con la gran mayoría de equipos y dirigentes. La idea de la Managers League se gestó el pasado agosto y quería emular la Kings League de Piqué pero con el acento canario. A los dos meses de iniciarse la liga, ha quedado en un mal sueño. Una pesadilla que viaja del parqué azul a los juzgados.