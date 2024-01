A García Pimienta no le da corte hablar de Manu Fuster en público. Es un jugador que interesa en el seno amarillo y el míster de la UD Las Palmas le manda un mensaje desde la sala de prensa de Barranco Seco en comunión con la dirección deportiva. "Es una oportunidad de mercado que nos interesa y si el club considera que hay que hacer ese dispendio económico entre comillas para mejorar a la plantilla, estaría encantado", trasladó el técnico, a la vez que sabe de la posición intransigente del Albacete si no se paga su cláusula de rescisión fijada en 4 millones de euros: "No soy optimista", asumió el catalán sabiendo que Las Palmas no va a subir más de los 2 millones que están sobre la mesa.

¿Pero por qué no cree Pimienta que con las condiciones actuales en las que se mueve la negociación lleguen a buen puerto? Simplemente porque mira a la clasificación de Segunda y ve al Albacete en la decimosexta posición, a dos puntos de la zona de descenso, y entiende que el conjunto manchego no se vaya a desprender de su mejor jugador --5 goles y 5 asistencias--. "Dudo que el equipo deje salir a jugadores importantes, ya no digo sólo a Las Palmas, sino a ningún club porque se están jugando muchísimo. Tiene contrato en vigor y no soy optimista", remarcó el estratega del equipo insular.

Aun así, mezcló palabras de elogio por el extremo valenciano con ciertas dudas sobre su acoplación. "De Manu voy a decir que es muy bueno, pero te engañaría si te digo que va a subir el nivel de la plantilla porque sólo lo he visto jugar; aunque hay una cosa. Si los años anteriores no veía nada de Primera División, esta temporada no veo nada de Segunda. Es muy bueno, pero pertenece a otro equipo", insistió.

Operación salidas

Esto en cuanto a la operación llegadas, que va de la mano de la de salidas, dado que él mismo ha trasladado que para que se fiche tienen que abandonar hombres el vestuario. En ese caso, Mfulu es uno de los que más papeletas tiene para poner fin a su vinculación con el club después del interés mostrado por equipos de Segunda como el Oviedo y el Zaragoza y otros de Primera en el extranjero. La opción que más le gusta de momento al mediocentro que está disputando la Copa África.

Sobre ello, Pimienta no le cerró la puerta al franco-congoleño. "Nuke no me ha venido a decir que se quiere marchar. Está teniendo pocos minutos y la competencia es máxima. Intento ser justo con el equipo. Fue importante en la temporada pasada y en la anterior. Siempre suma y es el capitán. No me ha dicho que se quiere marchar, pero entiendo que tiene cartel en Segunda División y hay clubes que se interesen por él. Si algún equipo le hace una oferta y a él le interesa marcharse yo no le puedo decir que no lo haga porque no está teniendo minutos", explicó el técnico.