La UD sube la puja por Fuster

Precio Mika Mármol. La UD marca los tiempos y el presidente Miguel Ángel Ramírez saca la billetera. La filosofía futbolística que cautiva al Viejo Continente por su descaro y austeridad –maneja el tope salarial más bajo de LaLiga al emplear 27 de los 35 kilos que dispone–, tiene un plan secreto en el cajón. En el puzle de Pimienta, Manu Fuster (Valencia, 26 años) es el elegido para convertir la rutina del éxito en una religión. Pasar de la novena plaza con 28 puntos a colarse en los puestos de tronío. En busca de la aristocracia. Con el director deportivo Luis Helguera al mando de la operación, el atacante del Albacete Balompié es la máxima prioridad para reforzarse en la ventana del mercado invernal (que concluye en la medianoche del miércoles 31 de enero).

Un movimiento, un precio, una frontera para negociar. Fuster finaliza su vínculo contractual con el club manchego de la categoría de plata en junio de 2026. Delantero, extremo por la izquierda y un mimbre de marcada polivalencia que encaja a las mil maravillas en el ecosistema Pimienta. Acumula cinco tantos y cinco asistencias tras 22 jornadas a las órdenes del técnico Albés. En las últimas cinco fechas ligueras, solo una victoria.

El cuadro manchego ocupa la 16ª plaza y solo cuenta con dos puntos de renta con el descenso (que lo marca el Andorra de Eder Sarabia). La cláusula de Fuster es de cuatro millones, según detallan desde Albacete, y la UD acaricia los dos kilos. El precio Mika Mármol –que llegó a la Isla el pasado agosto por 1,9 millones abonados al Andorra para hacerse el club isleño con el 50% del pase, el resto pertenece al FC Barcelona–.

Rodeado de poetas del balón

El atacante diestro encadena cinco campañas en el Carlos Belmonte y desde la dirección deportiva amarilla consideran que respaldado por Moleiro, Kirian, Máximo, Javi Muñoz o Sandro, multiplicará de forma exponencial su sello irreverente. Es el MVP del Albacete en las últimas tres temporadas y contribuye con sus acciones a que los manchegos logren un gol cada 290 minutos en esta Liga.

«Nos interesa y conocen nuestros límites; si sale bien, y si no, también», inciden en la UD

Además, destaca por ser el jugador de Segunda que más acciones de calidad realiza en la construcción del juego, según los datos informáticos de LaLiga. En los informes técnicos que maneja el club amarillo, manejan el dato de que Fuster supera en un 73 % a los mimbres que actúan en su posición –que son Moleiro, Munir o Sandro en ese baile eterno de los tres integrantes del frente ofensivo en el 4-3-3 de Pimienta–.

Jesé, Halilovic, Loren...

Lo de fichar en enero por nombre y con presentaciones multitudinarias en el Gran Canaria pasa a mejor vida. Ahora, la UD se maneja desde el silencio y subraya en rojo rostros funcionariales. Con Quique Setién en el banquillo y pensando en Europa como refugio, en enero de 2017, llegaron Jesé Rodríguez y Alen Halilovic. El galáctico grancanario recibió un baño de multitudes en el recinto de Siete Palmas más de 12.000 almas. Su rendimiento, en este primer periplo y al llegar como alta a préstamo del PSG, dejó bastante que desear. Hizo tres goles en 16 partidos. Por su parte, un ex del Barça como Halilovic, alcanzó la cifra de 18 partidos y no vio puerta. Dos altas galácticas que dejaron más sombras que aplausos.

Las claves de la ‘operación Fuster’

Deuda del albacete Unos 14 millones

La entidad manchega, según publicitó el pasado 14 de diciembre, cuenta con una deuda de catorce millones. Georges David Kabchi Zakia, empresario e inversor internacional venezolano-libanés, es el máximo accionista del Queso Mecánico. Se encuentra a dos puntos de la zona de descenso y mañana recibe al Alcorcón en el Belmonte.

El sí quiero de fuster Plataforma de talento

Manu Fuster es uno de los jugadores de mayor talento de la categoría de plata. Tasado en dos millones, es consciente que puede seguir los pasos de Kirian o Moleiro. Debutar en Primera y elevar su caché de forma infinita hasta llamar a la puerta de la Roja. La UD, casi salvada, es el ecosistema ideal para Fuster.

Adiós a serrano Nervios en las oficinas

Alfonso Serrano, director deportivo del Alba, finaliza su contrato el próximo 30 de junio de 2024 y no seguirá. La entidad manchega busca un nuevo jefe de operaciones. Suena el nombre del ejecutivo Nico Rodríguez, ex de la UD, del propio club albaceteño y Granada CF.



En el último mercado invernal, la UD se apuntó el tanto de arrebatarle al CD Tenerife al punta Loren Morón –que llegó cedido por el Real Betis–. Once partidos y un gol. Se fue diluyendo con el paso de las jornadas hasta convertirse en invisible. Sandro, Suárez y Valles fueron los verdaderos héroes de la conquista de la séptima ascenso a Primera. Del marbellí, que generó toneladas de expectación, ni rastro en el mapa de calor de la gloria.

‘¿Quién es Javi Muñoz?’

Rastrear el mercado de plata, alejado del glamour del PSG, como el caso de Jey-M, ha dado resultados brutales para la UD. El club isleño se hizo con Javi Muñoz tras la eliminación de la SD Éibar en el pasado playoff. El anuncio de la primera alta del nuevo ciclo del glamour de Pimienta en el reino Bellingham dejó indiferente a la masa social pío pío. ‘¿Pero quién es Javi Muñoz? Ya estamos con los Emenikes de turno...’, publicitó un abonado amarillo tras hacerse oficial la contratación del madrileño, conocido como el Valerón de Parla. Era 16 de junio. El 3 de noviembre patentó la Javinha ante el Atlético de Madrid y se presentó al mundo. Costó cero euros. De igual manera, el rendimiento del ex del Mirandés, Alavés o Real Madrid ante el Barça fue destacado. Es uno de los intocables de Pimi.

Ficha para Fabio, atentos a la salida de Nuke Mfulu y pasión por Fuster. En estos parámetros late un Helguera especialista en montar equipazos a precio de saldo. Con esos 27 millones, fabricó una constelación de obreros en torno a la figura del Zamora Álvaro Valles –renovado hasta junio de 2025 y que será traspasado este verano al contar con propuestas inasumibles para el club grancanario–.

La intromisión del Granada

El club nazarí tenía a Fuster en su lista de futuribles el pasado verano, al igual que los amarillos. Pero el atacante valenciano ya ha trasladado su deseo de militar en la UD. El mejor escaparate para el talento, como queda acreditado en los casos de Sergi Cardona, Valles, Mika Mármol, Julián Araujo, Saúl Coco, Máximo Perrone, Kirian Rodríguez o el citado Moleiro, internacional sub 21 y una de las joyas de la Olímpica de Santi Denia.

En la entidad, asumen la venta de Valles en verano: «Le llegarán ofertas de escándalo»

El Alba afronta semanas agitadas en los despachos tras el anuncio de la marcha de Alfonso Serrano de la dirección deportiva. Un club en pleno proceso de combustión. La UD, en su ansía por abaratar el precio de la pieza, se lanza como un tigre de Bengala. Ya se pagó por los jugadores Sory Kaba, Aarón Escandell y Mika Mármol.

Además, hubo que adquirir en propiedad a Sandro Ramírez –con el pago de un millón–, así como hacer frente a un bonus de 250.000 euros a Osasuna por la operación de Marc Cardona. De igual manera, con la permanencia, hay que quedarse en propiedad a Marvin Park, lo que implica el pago de un millón al Madrid. El precio de apostar por el ingenio.