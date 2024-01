27-E, la tarde de la épica. La reedición del 4-3 de 1986. El partidazo de la camisas amarillas, la reventa, la polémica arbitral y del cómo frenar al relámpago Vinícius Júnior toma cuerpo. Suenan los tambores. La UD Las Palmas recibe este sábado al Real Madrid en el Estadio de Gran Canaria (15.15 horas, Movistar LaLiga) con el lleno asegurado. La locura por una entrada ha provocado que se pidan 200 euros por un ticket en sectores como Sur o Curva.

Hoy, en las taquillas del recinto de Siete Palmas, los abonados del club isleño disponían del última día para adquirir su localidad pagando de 35 euros (Curva) a los 49 (Tribuna), al ser declarado el encuentro Día del Club -idéntico escenario que el 4 de enero en el UD-Barça y que citó a 31.712 espectadores en la mejor afluencia en Primera en el recinto-. En esa cola de pasionales, un ilustre regatista olímpico como Onán Barreiros, que acudió acompañado por Manuel Barreiros. El campeón del mundo de la clase 470 no ve con buenos ojos que se comercialice con el sentimiento amarillo en una cita como la del sábado ante el Real Madrid de Ancelotti, Módric, Kroos, Valverde, Rodrygo, Joselu...

"La ilusión está ahí, son muchos años sin ganar al Madrid en Gran Canaria [desde 2001 con el 4-2 en el doblete de Rubén Castro Martín] y el equipo está en un gran momento de forma. Pronostico un 2-1 con tantos de Kirian y Marc Cardona", apuesta Onán Barreiros.

"El nivel del centrocampista tinerfeño es brutal, está para la Selección", inciden los Barreiros. Para Onán, que participó en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012, el sentimiento no se negocia. Ser de la UD se lleva tatuado en la piel. "Es triste ver aficionados con una camiseta que no sea la amarilla en un partido de esta grandeza como es la visita del Madrid. Somos de la UD Las Palmas y ya vimos el día del FC Barcelona que muchos aficionados estaban equipados con los colores azulgranas".

Además, para Manuel, el polémico asunto de la reventa de las entradas, que es ilegal, no deja en buen lugar al compromiso del aficionado amarillo. "Me parece triste que pagues tu abono y luego lleguen este tipo de partidos y no vayas. Que revendas tu entrada para obtener un beneficio económico y te pierdas este espectáculo... Llevamos muchos años esperando este tipo de partidos, ante los mejores equipos del mundo, y no puedes faltar".

Silvestre González y Víctor Tavío

El abonado Silvestre González se hizo con dos entradas con sus abonos VIP por 150 euros. Estuvo en Vallecas el pasado sábado (0-2) y regresó ayer domingo con Alberto Moleiro en el avión de Madrid a Gran Canaria. "Me dijo que pelearían por la victoria. Es cierto que está difícil pero que lo darían todo. Estoy convencido de que podemos hacer algo grande, pero tienes el temor del VAR. No fue normal lo que pasó en el Real Madrid-Almería, lo del uso de la tecnología ya es un cachondeo".

El socio en la Grada Sur Víctor Tavío lo tiene claro, no se deshará de su entrada. No cabe negociación alguna. "Ni por 6.000 euros, ganaremos 2-1 con tantos de Kirian y Sandro Ramírez". Tavío presenció en el Estadio Insular la victoria (4-2) en 2001 ante el Real Madrid, el último grito de éxtasis ante el Real Madrid con dos tantos del Moña, así como de Pablo Lago y Jorge Larena. "Estaba en la grada, son partidos que te marcan; forman parte de ti y de toda tu experiencia vital como aficionado. Fue tremendamente emotivo".

Compañero de batallas de Álex Suárez

Rafael Naranjo, abonado de 30 años y de la Grada Curva, compró su entrada por 35 euros. "Claro que es posible, aspiramos a todo y el equipo llega sin ese punto de presión. No hay nada que perder. La UD está en racha y lleva un 2024 increíble". Ve fantasmas en el arbitraje tras lo acontecido en el Real Madrid-Almería. "Esperemos que tras el escándalo y las reacciones, se lo piensen dos veces". Elogia el nivel y el potencial técnico de Álex Suárez, con el que se midió en fútbol base. "Yo jugaba en el Lomo Blanco y lo tuve en reiteradas ocasiones como rival. Tiene un nivel y una elegancia destacado, jamás pierde la calma".