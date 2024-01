Ángel pide once guerreros

El exjugador internacional de la UD Las Palmas y entrenador del Villa de Santa Brígida de Tercera RFEF Ángel López Ruano (Pozo Izquierdo, 42 años) se ha medido al Real Madrid en 16 ocasiones. Conoce al milímetro el poderío de este gigante. Logró la victoria en cuatro capítulos defendiendo los intereses del cuadro grancanario (el apoteósico 4-2 del Insular en 2001), dos veces con el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu (2-3 en 2005 y 1-2 en 2006) y con el Real Betis en el Benito Villamarín (1-0, 2012).

Este técnico de moda en el Grupo Canario, que el pasado curso disputó la fase de ascenso a Segunda RFEF, detalla cómo frenar a Vinícius y se desahoga sobre la polémica del VAR. «No es lo mismo que pitarle un penalti en contra al Madrid que al Almería o a la UD Las Palmas. Los árbitros, más allá de la tecnología, se lo piensan y mucho. Los grandes son los grandes y en ocasiones te castigan, si te equivocas no te mandan a la nevera, te pueden mandar al congelador (...) Pero sí considero que lo pasó el domingo en el Bernabéu, ante una situación clamorosa de injusticia con el Almería, puede favorecer a Las Palmas. No creo que se repita o sea tan evidente».

En relación a la situación del Madrid, que ha encajado diez goles en los últimos cuatro partidos oficiales, Ángel López, con 300 partidos jugados en Primera División,considera que el once de Ancelotti padece «un grado de cansancio elevado». «El entrenador no rota, y la defensa está muy castigada. Jugadores como Nacho, Carvajal o Rüdiger acumulan muchos minutos y partidos de forma consecutiva. El estrés y la presión de disputar la Supercopa como el cruce copero ante el Atlético, te deja secuelas. Creo que es preciso refrescar al equipo, pero detecto síntomas de agotamiento en un grupo de jugadores que son claves».

El pecado de rotar en portería

El entrenador del Villa reconoce que es una situación complejo rodar en portería. «Ante la grave lesión de Thibaut Courtois, el Madrid se ha visto obligado a recurrir al fichaje de Kepa. También tira de Lunin y rota en ocasiones en portería. No lo veo del todo positivo, te genera más ansiedad en la retaguardia. Estamos ante una situación complicada, pero que la UD debe aprovecharse. Será un partido apasionante pero muy complicado superar a estos equipos, atesoran una calididad impresionante. De nada valen las jornadas previas, con una buena tarde, te despachan rápido», valora el exjugador del Villarreal, Celta de Vigo y Betis.

Sobre cómo parar a Vinícius Júnior, López lo tiene claro. «Debe ser el conjunto el que asuma esa responsabilidad, lo de hacer experimentos no funcionan. Tienes herramientas como las vigilancias, las ayudas y mecanismos tácticos. Pero si lo rutinario es Álex Suárez, lo mantendría. No puedes cambiar ahora todo el sistema defensivo; no es apropiado». Una amenaza como Vinícius no debe quebrantar el buen estado de salud del pimientismo. El técnico reclama valentía a los jugadores de la UD para que clonen el 4-2 del Estadio Insular del 2001, que contó con la presencia del sureño en aquel once de Fernando Vázquez. «Hay que quitarle el balón al Madrid y que corran, así es como sufren. Y sobre todo siendo efectivos». Potencia, puntería y once lobos amarillos.

Punto de estimulación

Desvela que un gigante como el Madrid afronta estos partidos sin el grado de motivación preciso. Todo lo contrario que pasará en el vestuario de la UD Las Palmas. «Tienen que saltar once guerreros más los cinco del banquillo. En el cuadro de Pimienta, reina el compromiso y el grupo. La estrella es el conjunto y ahí empieza todo». La semilla de la hazaña, así como la actitud y la psicología. «El Madrid no tendrá la motivación que presenta cuando encara una eliminatoria ante el City o el Bayern en la Champions...Pero para la UD, es un partido importantísimo, te puede cambiar la vida y los jugadores de Pimienta deben manejar el aspecto mental. No puedes darles un metro, tienes que salir a por todas. Con once guerreros todo es posible».