Atascado el fichaje de Manu Fuster por su alto precio

Pasan los días y el mercado de fichajes avanza hacia su fin el miércoles de la próxima semana y la UD Las Palmas sólo ha ejecutado un movimiento, el alta de Fabio González, que ocupó la ficha que quedaba libre, la del número 25. Ni siquiera Jonathan Viera, que se despidió del club a mediados de diciembre, ha sido dado de baja, por lo que a todos los efectos todavía es jugador amarillo, si bien lo previsible es que deje de estar inscrito en la plantilla en los próximos días. A falta de seis días para el cierre de la ventana, cada vez cobra más fuerza que el plantel no sume ningún refuerzo.

Porque uno de los pretendidos, Manu Fuster, tiene difícil su llegada porque el club al que pertenece, el Albacete Balompié, pide más dinero por él del que la UD pretende pagar. Sabedora de que son varios los equipos que pretenden al extremo valenciano, la entidad manchega se mantiene firme y, por ahora, no baja sus pretensiones, que estarían muy lejos del más de un millón que la sociedad isleña estaría dispuesta a desembolsar.

Que la operación no se lleve a cabo finalmente no afecta en demasía a la UD salvo que el futbolista sea traspasado finalmente a otro equipo en el poco tiempo que queda de mercado, toda vez que a final de la presente temporada entraría en su último año de contrato, que termina en 2025, lo que implicaría una bajada de su precio si el Albacete no quiere que se marche sin dejar un sólo euro en la caja.

Peter Etebo, quien ya militara en Las Palmas en 2018, ofrecido al club, pero rechazado

Además, la semana pasada fue ofrecido a la UD Peter Etebo, centrocampista nigeriano que se encuentra sin equipo y quien ya militara en el equipo amarillo en la primera mitad de 2018 a las órdenes de Paco Jémez en pleno camino hacia la Segunda División. Sin embargo, en la entidad terminaron por desechar la opción de repatriarle, entre otras cosas porque lleva meses sin jugar y tardaría en adaptarse, tal y como sucedió la campaña pasada con Kaptoum.

En cualquier caso, la UD no tiene urgencia por fichar en el centro del campo, si bien la previsión es que Mfulu deje una vacante –además de la de Jonathan Viera–, aunque su participación en la Copa África con la República Democrática del Congo, que se clasificó para los octavos de final –se medirá con Egipto el próximo domingo, el mismo día que la Guinea Ecuatorial de Coco se enfrentará a Guinea Conakry– dificulta su salida.

El ataque

Cabe destacar que la dirección deportiva y el entrenador plantearon la posibilidad de reforzar el ataque con un delantero, sin embargo, el presidente, tal y como revelara en su comparecencia de finales de diciembre se mantiene en la idea de mantener la plantilla y de sólo fichar si se produce alguna salida inesperada en la parcela ofensiva, algo que, por otra parte, no esperan en el club.

Así, la UD fijó su mirada en Manu Fuster, que estaría dispuesto a recalar en la Isla, pero el desacuerdo económico con el Albacete hace inviable la operación a menos de una semana de que cierre el mercado. La operación, por tanto, está atascada, aunque no descartada del todo por si hay algún viso de que la misma pueda prosperar, para lo que la entidad manchega tendría que rebajar sus pretensiones.

En cualquier caso, en los últimos días de la ventana de fichajes los clubes suelen acelerar sus movimientos y alguno podrá afectar de lleno a la UD Las Palmas por medio de un efecto dominó que, por otro lado, no esperan que se produzca.