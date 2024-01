En la semana del escándalo arbitral después de los supuestos favores recibidos por el Real Madrid en su partido frente al Almería, y de la acusación del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, de que LaLiga "está adulterada" en beneficio del equipo blanco, el Comité Técnico de Árbitros publicó las designaciones de la vigesimosegunda jornada del campeonato, en la que la UD Las Palmas se mide, precisamente, con el rey de Europa. El encargado de dirigir desde el césped será César Soto Grado, natural de Ávila y que vive su quinta temporada en Primera División, mientras que en el VAR estará Eduardo Prieto Iglesias, nacido en Pamplona y que ascendió este curso a la máxima categoría.

Soto Grado sólo ha pitado una vez al cuadro amarillo. Fue el 3 de noviembre de 2018, en un empate en casa frente al Deportivo de La Coruña en Segunda División. Precisamente a la conclusión de esa campaña el abulense ascendió. Al Real Madrid, en cambio, le ha dirigido más veces, en concreto, 16, con un balance para los blancos de 10 victorias, cuatro empates y dos derrotas. En el presente curso, el registro es de un triunfo, frente a la Real Sociedad (2-1), y de una igualada, en el campo del Betis (1-1).

Sin embargo, se trata de un colegiado que ya ha sido criticado por el Real Madrid a través de sus ya famosos vídeos semanales que emite en su televisión, en los que saca supuestos errores en contra por parte de los que han sido elegidos para arbitrar al equipo ese fin de semana.

Hace unas semanas, con motivo de la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí, Soto Grado se refirió a los mismos en una comparecencia ante los medios: "Los vídeos no condicionan los arbitrajes. Yo creo que esos vídeos, que los hace un canal, no vamos a hablar de ningún club en particular, no ayudan porque fomentan el odio hacia el árbitro. Si ese fuera el fin, no lo consiguen. Nosotros somos un colectivo bastante fuerte, con bastante personalidad y nos da igual ver vídeos y ver noticias porque nosotros las decisiones en el campo las intentamos tomar de la manera más ecuánime posible. Lo único que queremos es acertar".