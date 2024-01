Perrone: "Tenemos que contrarrestar al Real Madrid con la pelota"

Sin miedo al rey de Europa. Con esa mentalidad afronta la UD Las Palmas la visita del Real Madrid (sábado, 15.15 horas) al Gran Canaria. Maxi Perrone, en nombre del vestuario, la reveló antes del penúltimo entrenamiento de la semana: "Creo que hay que contrarrestarlo (al Madrid) de la forma en que nosotros sabemos hacerlo, que es con la pelota, hacernos dueños de los tiempos del partido. Ahí tenemos que apuntar".

En el mismo sentido, el pivote de la UD señaló que el vestuario afronta la semana "como todos los partidos". "Sabemos que es un rival que tiene muchas fortalezas, pero sabemos las nuestras. Contrarrestar las de ellos y fortalecer las nuestras es nuestro desafío para el sábado (...). Nuestro objetivo tiene que ser competir y para eso tenemos que estar al límite de nuestras posibilidades, siempre al límite", agregó el argentino.

Cuestionado por la baja de Jude Bellingham, que se perderá el partido por acumulación de amonestaciones, recordó quién es el Real Madrid. "Tienen tantos jugadores que da igual eso. Seguramente que el que juegue en su lugar sea otro gran jugador. No tenemos que preocuparnos tanto por esas individualidades sino por todo el equipo", comentó.

"El VAR está y hay que aceptarlo"

Perrone, que no quiso hacer ninguna referencia a los arbitrajes, aunque sí apuntó que "el VAR está y hay que aceptarlo", también se refirió a la marcha de la UD y a su progresión personal. "Fuimos creciendo partido a partido y todavía tenemos que seguir en ese camino. No hemos hecho nada. Estoy mejorando, lógico, porque no tenía muchos minutos de juego antes de venir acá y los fui consiguiendo, pero me falta mucho y en eso estamos", explicó.

El centrocampista argentino, además, aseguró no sentirse sorprendido por el alto nivel de sus compañeros y del equipo y prefirió no mirar más allá del mes de junio. "Estoy muy feliz acá y no miro nada más que mi presente. Estoy disfrutando todos los días", dijo.

A final de curso, cuando finalice su préstamo, deberá volver al Manchester City, su club de origen y que dirige Pep Guardiola, por quien se le cuestionó en una posible comparación con Xavi García Pimienta: "Es muy difícil comparar porque no he estado tanto tiempo con Guardiola, pero sí, la filosofía de un juego de posesión, de ser protagonista y de intentar a través del balón es la misma", sentenció.