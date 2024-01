Pimienta se desmarca de Xavi. Y de Laporta. El máximo responsable técnico de la UD Las Palmas Xavi García Pimienta, en relación a toda la polémica arbitral que ha perseguido al Real Madrid esta semana, y tras la designación de Soto Grado, para que pite el pulso de mañana (15.15 horas, Movistar LaLiga), ante el club merengue, desmiente de forma tajante que la competición esté 'adulterada' -término que emplearon el estratega azulgrana y su presidente-.

"Tenemos que ayudar más a los árbitros. Lo más difícil de todo en el fútbol es arbitrar y saber dirigir. Cada uno mira para encontrar decisiones a su favor. Los jugadores intentan engañar, pero no con ánimo de engañar al colegiado sino para beneficiarse de un pronunciamiento. Todo pasa por ser nosotros. Ser humildes y ayudar al árbitro, protestar las acciones que sean justas. El árbitro de este partido [en relación a Soto Grado] lleva muchos años en Primera y lo hará bien; estoy convencido. Lo vamos a ayudar para que se equivoque las menos veces posible". Y deja unos titulares de la comparecencia: "Al final todos los equipos estarán donde se merecen. A veces, el colectivo arbitral te perjudican y en otras te benefician".

Y sobre el estigma que pesa el colectivo arbitral y los audios de Hernández Hernández y tras lo acontecido en el Real Madrid-Almería, Pimienta insiste que hay que mantener el diálogo. Una conversación fluida. Nada de titulares incendiarios como el de Xavi y el 'la Liga está adulterada'.

"La UD Las Palmas no se ve perjudicada por los árbitros, que intentan hacer las cosas lo mejor posible. Tengo una muy buena relación con los colegiados, que me responden con mucha educación y sin problemas a todas las preguntas que hago. Haciendo eso es mucho más fácil todo, porque explican las decisiones que toman", valora con un talante cordial.

En relación a cómo frenar a Vinícius Júnior, Pimienta apuesta por una respuesta coral. "Todos me preocupan, no solo Vini. Intentaremos que Vinicius esté marcado de cerca, para intentar que no pueda ir donde quiera ir. Y sí lo haga hacia donde a nosotros nos interesa. Seguro que va a generar peligro. Espero que sean las menos veces posibles; pero se le defiende entre todos".

El balón como medicina

Con el duelo de la primera vuelta en el recuerdo, como manual del disparate y de lo que no se debe hacer, Pimienta subraya como elemento clave disponer del "control del balón". "Debemos competir mucho más que en el partido de la primera vuelta, hay que lucir personalidad. Adquirir el control del balón en todo momento".

Para tumbar al catorce veces campeón de Europa, receta ser fieles a su identidad de posesión y presión alta. "No descubro nada si digo que es muy difícil hacer daño al Madrid. Pero estamos en un buen momento, jugamos en casa y ante nuestra afición. Hemos competido en todos los partidos de la Liga, salvo aquel día frente al Madrid. El equipo ha dado la cara en todo momento. Hemos sido capaces de ganar, por ejemplo, al Atlético y estuvimos muy cerca de obtener algo positivo frente al Barça. Hablamos de los equipos que están allá arriba. Incluso ante el Girona, que nos marca el gol en el 89". De igual manera, aclara que pueden llegar tres veces y "hacerte tres goles". "Si tenemos el balón sucederán las cosas que pensamos". El cuero como Santo Grial.

32.000 gargantas

El triunfo se fundamenta en el grado de posesión. "Si miramos a los jugadores del Madrid, tenemos un problema. Lo que podemos controlar es lo que hagamos nosotros. Si ellos son muy buenos y el balón lo tenemos más tiempo nosotros, ya tendremos algo más ganado (...) Fuimos capaces incluso de quitarles el balón en el Bernabéu. El encuentro para nosotros por tener personalidad".

Para frenar las contras de Vinícius reclama "no cometer errores, porque son equipos que te penalizan mucho por su calidad individual de los equipos (...) Tenemos que hablar de tú a tú al Real Madrid para sacar algo positivo".

La baja de Bellingham

La ausencia por sanción de Bellingham será suplida por otro jugador de máximo nivel. "Engañaría si dijera que tenemos más opciones de ganar si no está Bellingham. Por ejemplo, en el partido de ida no jugó y le dieron descanso. Si algo tienen los grandes clubes que no ponen excusas (...) Personalmente me hubiese gustado que estuviese".

Dos años en el cargo y un reto en el horizonte. No mira a Europa, urticaria a la Conference League. Se centra en la salvación. "Estamos en el camino, pero nos faltan 17 jornadas para conseguir la salvación matemática. Eso sería increíble, porque espero que Las Palmas esté muchos años en Primera".

Se considera un estratega "afortunado". "La mejor Liga del mundo es la nuestra. Solo posee 20 equipos y 20 entrenadores. Por desgracia, algunos ya no están (...) Estuve 17 años en el Barça. Y ese club me lo ha dado todo como entrenador y como persona. Siempre estaré muy agradecido. Pero estoy trabajando en el fútbol profesional y en Las Palmas. Mi intención y mi ilusión es seguir el máximo tiempo posible en esta categoría porque es magnífica. La Segunda no tiene nada que ver con la Primera RFEF, pero la Segunda A tampoco tiene que ver nada con la Primera".

Cero movimientos

Descarta movimientos de última hora en el mercado invernal. "No creo que vaya a ocurrir nada en el mercado invernal. Lo digo a digo de hoy. No me refiero a Manu Fuster, sino a nadie". Confía en un nuevo recital de Valles. "Vamos a intentar que el Madrid tire lo menos posible. Es cierto que Valles está haciendo una temporada sensacional. Y no solo a nivel ofensivo con los pies, sino a nivel defensivo. Los rivales tienen sus ocasiones y tenemos dos excelentes porteros que nos pueden ayudar. Se ha visto que Valles es un portero de Primera y lo está haciendo muy bien".