«El árbitro se juega su carrera y merece respeto»

Juicio público. Atentos al de negro. El planeta del balón mira al Gran Canaria y al árbitro César Soto Grado –que contará con la ayuda de Prieto Iglesias en el VAR–. Tras el escándalo del Madrid-Almería del Santiago Bernabéu, las suspicacias se han disparado. Ayer, Ancelotti mentó al caso Negreira y Pimienta huye de una LaLiga adulterada. ¿Superará Soto Grado el test del partenón? ¿Puede estar tranquilo el aficionado pío pío? ¿Hasta dónde llega la sombra de una mano negra que alimenta a la bestia blanca? ¿Es ético el proceder de Real Madrid TV? El escáner de dos veteranos del arbitraje vinculados a la Isla vale de termómetro.

El excolegiado madrileño José María García Aranda (67 años, 137 duelos dirigidos en Primera), que regenta el 8Canes Cocktail Bar en la Plaza de Santa Ana junto a la Catedral, reclama «respeto» a la figura arbitral. Avala la trayectoria de Soto Grado y lo califica como un juez «excelente, de máxima fiabilidad y de rango internacional». Recuerda que el árbitro «está expuesto al error, como cualquier figura del estamento futbolístico. Cabe concienciarse de la importancia del respeto y no dejarse llevar por los juicios de diferentes partes interesadas».

Insiste que el error forma parte de la cultura arbitral. Se juegan su futuro en cada decisión. «Todo árbitro trata de equivocarse lo menos posible, y no puede dudar de la integridad de un colegiado. El aficionado de la UD Las Palmas puede estar tranquilo, estamos ante un grandísimo espectáculo. Pero dentro de la condición humana está la imperfección», valora el excolegiado, de rango FIFA desde 1993 hasta 2001.

El peso de la crítica

Real Madrid TV arrremetió con dureza hacia la figura de Soto Grado. Lo hizo de esta manera: ‘Es un árbitro cuyas decisiones han perjudicado al Madrid de manera sistemática. No le ha permitido en más de una vez luchar por el último título de Liga. Empezamos en el último Betis-Real Madrid, perdonó la expulsión a Aitor Ruibal por un puñetazo a Camavinga (...) No señaló un penalti sobre Benzema, además dejó sin castigo una entrada salvaje a Vinícius y al final todo acabó con el resultado de 0-0. De esta manera, volaron dos puntos del Bernabéu, que permitieron al Barcelona alejarse a nueve. Pero hay más, este árbitro, en el Madrid-Cádiz, no expulsó a Fali tras una agresión sobre Rodrygo. Y lo más grave llegó en la jornada 26, cuando Soto Grado estaba en el VAR del Barça-Madrid. Asensio marcó y lo anuló tras revisarlo con unas líneas surrealistas. No avisó de una clamorosa falta de Lewandowski’. Para García Aranda, este talante crítico se fundamenta en el Derecho y en el respeto a una línea editorial.

«Este colegiado es excelente, pero está expuesto al error como cualquier futbolista» García Aranda - Exárbitro de Primera División

«Todos los medios informan y relatan los aspectos que consideren oportunos. Ojalá fuese desde una óptica enriquecedora y didáctica, pero cada medio de comunicación defiende sus intereses comerciales. Es así».

Conducta inadmisible

Tecnología, VAR, criterios y un colectivo bajo sospecha. Llora el que pierde. Un lamento que en ocasiones huele a ventajismo. Para Carmelo Rodríguez Martel (65 años, 93 pulsos en la máxima categoría) la profesionalidad de Real Madrid TV siembra toneladas de dudas. «Me parece muy mal, fatal; tratan de confundir al telespectador. Un medio de comunicación serio debe regirse por el Código Deontológico, no vale todo. El árbitro merece un respeto. Representa a la autoridad», puntualiza el delegado del AVIA CAR UD San Fernando de 2ª RFEF y que mañana se mide al Unión Adarve en el Estadio Vicente del Bosque de Madrid.

Solución a la tecnología

Rodríguez Martel plantea un remedio ante la insistente problemática con el VAR. La intervención del lanzaroteño Hernández Hernández en el Real Madrid-Almería y en el Atlético-Sevilla de Copa del Rey ha encendido la polémica. «Yo colocaría en el VAR a un árbitro de otra categoría. En partidos de Primera, ubicaría a colegiados de Segunda y en partidos de la categoría de plata, a jueces de Primera RFEF. De esta manera, evitas que entre árbitros del mismo nivel, por llamarlo de alguna manera, tropiecen en la toma de decisiones», resalta.

«Lo de Real Madrid TV me parece muy mal; tratan de confundir y señalar al colegiado» Rodríguez Martel - Exárbitro de Primera División

Sobre si el Madrid, por su condición de club más laureado del mundo, recibe ayudas del estamento arbitral, Rodríguez Martel, siete campañas en Primera, recuerda que al «contar con mejores jugadores, siempre exponen más en ataque. Hay más acciones controvertidas en el área rival, pero pongo la mano en el fuego por la limpieza y ética de nuestro sector. Tratas de hacerlo lo mejor posible, te estás jugando tu porvenir. Llega un partido de enorme atractivo, con un árbitro como Soto Grado que es de lo mejor del país. Está a la altura de Hernández Hernández, otro firme exponente de la categoría del fútbol español. Tenemos buenos colegiados, cabe educar a los aficionados y a los competidores».

La mancha del caso Negreira está en manos de la Justicia. Rodríguez Martel lamenta el juicio paralelo y la pena de telediario. «En este país, hablamos de todo sin conocimiento». Plena confianza en un juez en el ojo del huracán. García Aranda y Rodríguez Martel rompen una lanza por el abulense que afronta un test exigente. Bajo una tormenta de suspicacias, insiste que se ha ganado el beneficio de la duda. «El árbitro desea pasar desapercibido».