Una derrota que no afecta al orgullo de un equipo que se distancia a 16 puntos del descenso. A pesar de haber cedido un marcador favorable, a García Pimienta no le toca el corazón más allá del lamento por haber perdido. "Siento orgullo por lo que han hecho hoy el equipo y por toda la temporada. Plantarle cara de esta manera al Real Madrid, adelantarte en el marcador, quitarles el balón y que hayan terminado casi, casi, pidiendo la hora al final del partido es un orgullo. Tenemos una idea y creemos en ella", englobó el técnico de la UD sobre el 1-2 contra el conjunto blanco.

Tampoco quiere salirse del guion establecido García Pimienta en cuanto a la pregunta sobre si el equipo está capacitado para jugar en Europa la próxima temporada. "Me quedo con lo que somos capaces de controlar que es la permanencia. Hoy hemos perdido y dejamos de sumar tres puntos, así que ya pensamos en conseguir la próxima victoria lo antes posible para lograr la permanencia que es el objetivo". Una cuestión que Ancelotti sí ve capaz de lograr el equipo amarillo y cree que es "capaz de pelear por Europa".

En cuanto a la lectura del partido, el técnico catalán dejó claro que existe una diferencia entre los dos conjuntos, siendo el rival uno de los que "lucha por ganar LaLiga". "No es que nosotros nos hayamos venido atrás, sino que ellos ven que van perdiendo y se van hacia arriba. Si nos llegamos a poner por delante en el marcador antes, hubieran apretado antes. El míster hizo cambios para apretar y le salió bien. Esa es la diferencia de los equipos grandes", resumió.

Además, Pimienta realzó el trabajo de su equipo. "Creo que tenemos que quedarnos con que hemos jugador contra el Real Madrid y hemos sido capaz de crearle ocasiones y de pelearles hasta el final, hemos intentando tener el balón para no sufrir cuando no lo teníamos e intentar minimiazar el protagonismo de ellos. Fuimos a por el 2-2 hasta el último momento", añadió el míster.

Cuestionado sobre si en los aspectos que tiene que mejorar de cara al futuro reside en el juego a balón parado, por haber encajado el gol del triunfo madridista en un córner rematado por Tchouameni, el míster no quiso hacer un análisis simplista. "No voy a decir que es algo fácil, pero sí depende de nosotros", expresó, aunque también quiso dejar claro que si "Vinícius sólo hace dos ocasiones", es porque "el equipo hizo un buen trabajo".

Sobre la posibildad de ampliar su contrato en lo que supondría que fuera el jefe de un proyecto a largo plazo, Pimienta no se salió del guion establecido. "La prioridad es que el club renueve a los jugadores que considere clave y después ya se verá sobre lo otro", en referencia a que se sienten a hablar tanto la dirección deportiva del club como la parte técnica.

Abordado sobre si cree que la actuación arbitral pudo determinar el resultado, optó por la negativa. Primero por obviar una posible agresión de Rodrygo a Valles tras darle una pequeña colleja. "No la he visto y el cuarto árbitro me dijo que era amarilla simple", subrayó; y sobre un posible penalti a Sergi Cardona después de que se trastabillara con Ceballos, tampoco cree que tuviera que señalara los once metros: "Me dijeron que no era".