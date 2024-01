Granada se resiste a la UD Las Palmas: no gana ahí desde 1985

Ni en el viejo Los Cármenes ni en el nuevo: el campo del Granada, el mismo que la UD Las Palmas visitará el próximo sábado (15.15 oras), no se da bien al cuadro amarillo en los últimos tiempos. Tanto como que en casi cuatro décadas no ha conseguido la victoria, si bien sólo ha tenido que visitar la ciudad nazarí ocho veces porque los equipos no coincidían en la misma categoría. El balance, rotundo, dos empates y seis derrotas tras el último triunfo, conseguido en febrero de 1985 merced a un tanto de Benito Morales (0-1). Se trata, por tanto, de otro aliciente más para el duelo ante el penúltimo clasificado, que se juega mucho más que los amarillos.

Ya en la última salida Xavi García Pimienta reconoció tras el partido frente al Rayo Vallecano que había utilizado el dato de que Las Palmas no ganaba en la capital de España desde 1969 –ni a Real Madrid, Atlético, Rayo, Getafe ni Leganés– para motivar todavía más si cabe a los suyos a vencer en Vallecas, algo que finalmente consiguió. Así, el hecho de sumar 38 años sin llevarse los tres puntos de Granada también le podría valer. En la última visita, el curso pasado en Segunda División, la UD, aspirante al ascenso y que venía de sumar tan sólo un triunfo en los seis encuentros anteriores –en Albacete–, cayó por 2-1 después de una primera parte muy mala en la que el cuadro nazarí marcó dos tantos ante la pasividad amarilla. Luego, en el comienzo de la segunda, Coco marcó su primer tanto como profesional con un cabezazo a la salida de un córner, pero la remontada fue imposible y lo que hizo la UD fue agudizar su pequeña crisis, que se prolongó dos jornadas más, hasta que ganó en Eibar. De 29 encuentros en la ciudad nazarí, dos de Copa, el cuadro amarillo ganó dos Estuvo muy cerca de llevarse la victoria en marzo de 2019, con Pepe Mel, pero Quini, en el minuto 90, dejó en sólo un empate el gol de Timor. En la etapa anterior de la UD en Primera los equipos se encontraron en dos de las tres temporadas, amabas con resultado de triunfo para el Granada: 3-2 en la 2015-16 y 1-0 en la 2016-17. Así, la UD tiene el aliciente de acabar con una mala racha como hizo hace dos semanas en el campo del Rayo. El de 1985 no es el único ejemplo, también el de 1967, otro 0-1 pero con gol de José Juan. Sólo dos triunfos en 29 visitas –dos en Copa– a Granada. Ale Palanca vuelve al filial Alejandro Rodríguez Cabrera, conocido futbolísticamente como Palanca, regresa a la disciplina de Las Palmas Atlético después de estar cedido en la SD Ponferradina de Primera RFEF. El lateral derecho, que suma ya dos pretemporadas con el primer equipo, no tuvo protagonismo en su periplo por El Bierzo. El dato de participación es escalofriante: sólo disputó seis minutos en 21 partidos de Liga, el 24 de septiembre. Además, disputó todo el encuentro de su equipo en Barbastro en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, en la que la Ponfe cayó eliminada a las primera de cambio. Palanca vuelve ahora al filial para ponerse a las órdenes de Raúl Martín, quien ya le dirigiera en el juvenil División de Honor. Un refuerzo más para el segundo equipo en su lucha por el ascenso a Segunda RFEF. | P. F.