Coco vuelve a Los Cármenes tras su cruenta eliminación

Sin el canterano amarillo, la UD goleó al Villarreal CF (3-0) y se deshizo del Rayo Vallecano (0-2) para acabar con una maldición de dos décadas sin ganar en Vallecas. La última alegría databa de 2004 en el feudo rayista. Además, se puso fin a 55 años sin ganar un partido de Primera en Madrid. Había que remontarse al Estadio Manzanares en 1969 ante el Atlético (1-2) –tantos de históricos de la talla de Aragonés, Guedes y Castellano– para dar con otro éxito en la capital de España.

Coco se ejercitó ayer y lo hace hoy en Barranco Seco en su vuelta a la dinámica amarilla. Se presenta en los Nuevo Los Cármenes con apenas dos sesiones, pero con el nivel físico a tope, tras disputar cuatro partidos en la fase final del torneo de selecciones.

Tras caer eliminado por Guinea Conakry en el cruce de octavos de final (0-1) en el minuto 98, el pasado domingo, se puso fin a una participación de sobresaliante tras empatar con Nigeria (1-1), golear a Guinea-Bisáu (4-2) y a la anfitriona Costa de Marfil (4-0). Nueve goles a favor y tres en contra. La Nzalang Nacional, con Coco como figura (disputó la totalidad de los 360’), cayó en el último segundo cuando acariciaba la prórroga. Resistían con diez.

Del dolor a la venganza en Los Cármenes. En ese estadio, el zaguero lanzaroteño hizo el 2-1. Ante la ausencia del lateral internacional Julián Araujo –mañana cumple su cuarto y último partido de castigo federativo–, todo parece indicar que formará de inicio con Mika Mármol.

Suárez pasará al costado derecho, aunque Marvin Park estuvo de nota ante el Madrid en su misión de frenar a Vinicius Junior. El ex del Real Madrid se retiró con molestias pero carecen de gravedad –ayer trabajó al cien por cien con el grupo–. La dupla Coco-Mika ha dejado partidos memorables. Juanma hizo de Coco ante el Villarreal y Rayo. La aportación de Suárez ha sido sobresaliente en las últimas jornadas. El ‘4’ de la UD tiene apalabrada su continuidad por dos campañas más. Vuelve el mariscal de Guinea Ecuatorial a Granada para compensar una eliminación traumática. De la pesadilla a la estación ilusión.

Chárter amarillo a Granada





El estratega de la UD García Pimienta comparece esta mañana (9.30 horas) ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. A partir de las 11.00 horas, última sesión de trabajo de cara al partido de mañana en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante el Granada CF de Alexander Cacique Medina (15.15 horas). El bloque nazarí, que cuenta en sus filas a los ex de la UD Las Palmas Raúl Fernández y Sergio Ruiz, ocupa la penúltima plaza con once puntos –dos victorias, cinco empates y quince derrotas–. Por su parte, los amarillos contabilizan 31 unidades, veinte más, y ocupan la novena posición. La expedición vuela esta tarde en chárter al Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén y se desplaza al hotel de concentración. Regresa también en chárter al término del pulso. | P. C.