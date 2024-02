Granada y UD: dos ascensos con resultados antagónicos

Un intento a la desesperada del Granada para intentar salvar la categoría. Su balance, transcurridas 22 jornadas de LaLiga EA Sports, es aterrador: dos victorias –una en agosto, ante el Mallorca, y otra el 3 de enero, ante el Cádiz–, cinco empates y 15 derrotas. Once puntos a estas alturas del curso no dan para salvarse, pero en la ciudad nazarí hay esperanza porque el Celta y el Sevilla, que marcan la línea del descenso, no están lejos – a seis unidades– y, sobre todo, porque la plantilla es muy distinta a la que empezó el curso: 10 incorporaciones –y seis bajas– en el mercado de invierno así lo atestiguan.

Las caras nuevas no son una garantía de éxito, de hecho, alguno ha debutado ya sin demasiado impacto, pero hasta el mismo día del cierre de la ventana llegaron tres, por lo que deben aún asentarse. Ante la UD, con lo deberes hechos y con mucho menos en juego, es una b uena oportunidad para reaccionar, con la grada, siempre animosa en el Nuevo Los Cármenes, como cómplice. Las altas son los porteros Batalla –el titular– y Marc Martínez; los defensas Bruno Méndez, Piatkowski y Maouassa; el centrocampista Hongla; los extremos Jozwiak y Pellistri; y los delanteros Areso y Corbeanu. De todos, la entidad nazarí sólo pagó por Hongla y Jozwiak. Así el Cacique Medina cuenta con refuerzos en todas las líneas para tratar de obrar el milagro. Por contra, perdió al mejor del equipo hasta ahora, Bryan Zaragoza, fichado por el Bayern hace meses para la próxima temporada pero llamado a filas ya por la lesión de Coman, operación que engorda más las arcas del club, que se embolsará alrededor de 20 millones por el traspado del canterano. Fabio por Viera En contraposición, la UD Las Palmas no ha fichado a nadie, salvo a Fabio, inscrito felizmente tras superar su grave lesión de tobillo, pero era un movimiento ya conocido. Pese a los rumores de última hora de la posible llegada de William José, en el club tenían claro desde el principio, al menos el presidente Ramírez, que no había necesida de incorporar a nadie si no iba a salir ningún jugador. La única opción seria fue la de Manu Fuster, pero el Albacete pedía mucho más de lo que la UD estaba dispuesta a pagar y el asunto quedó aplazado al verano. Sea como fuere, la plantilla se quedó igual, con Fabio por Jonathan Viera como único cambio. Así, el equipo amarillo no se movió en el mercado invernal por primera vez en mucho tiempo. Lejos queda ya, si no en el olvido, aquel enero de 2018 en el que la UD sumó hasta seis futbolistas nuevos al plantel en el objetivo de salvar la categoría, pero el experiemento fue un fracaso: descenso sin paliativos tres temporadas después de haber regresado a la máxima categoría. Con Paco Jémez al frente, y también con Luis Helguera como secretario técnico de Toni Cruz, entonces director deportivo, llegaron los defensas Gálvez y Aguirregaray, los centrocampistas Peñalba y Etebo, y los delanteros Ezekiel y Emenike. Este último aterrizó con la rodilla hecha añicos sin que nadie en el club se enterara. Ni siquiera debutó. Ninguno dejó huella. Sin resultado Aquellas urgencias de Las Palmas no dieron resultado: el equipo no salió de abajo y certificó su vuelta a Segunda en abril. Estaba mejor de lo que está el Granada ahora; sumaba 17 puntos –seis más– y la salvación estaba a tres de distancia –tres menos–, pero el experimento no dio resultado, entre otras cosas porque dos de los mejores jugadores de la plantilla se fueron también al comienzo del año, uno despedido de manera surrealista –por llegar tarde a una cena–, Rémy, y otro porque fue vendido a China, Viera. Ahora el Granada perdió a su estrella, aunque incipiente, e incorporó a 10 jugadores para intentar alcanzar la permanencia después de subir el año pasado. El club nazarí y la UD representan dos casos antagónicos tras ascender de la mano: mientras el primero, que además acabó líder el curso pasado, intenta arreglar un desaguisado, el segundo, que hizo bien su tarea en verano, busca un par de triunfos que certifiquen el objetivo de la salvación.