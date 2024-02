La tan manida palabra salvación vale por ahora para que el foco deportivo de la UD no alumbre más allá de la permanencia, cuando en realidad la tiene en su mano, y para que Xavi García Pimienta tenga un argumento para no hablar de su renovación, aunque el miércoles dejó claro que le gustaría seguir «muchos años» como primer mensaje al club, que para retenerle tendrá que ofrecerle algo mejor de lo que pueda llegarle de fuera. Ganar en Granada aclararía todavía más el paisaje ya esplendoroso del cuadro amarillo pese a que aún le quedarían por sumar otros seis puntos para alcanzar los 40, aunque no van a hacer falta tantos. Lo que busca Las Palmas, en definitiva, es un buen motivo para mantenerse enganchado a un campeonato en el que, por ahora, ha transitado por encima de las expectativas de muchos.

Después de un mes de enero frenético con dos partidos al límite frente al Barcelona y el Real Madrid en los que el equipo se puso por delante y compitió como un grande frente los grandes, y con muy buenas actuaciones ante el Villarreal y el Rayo Vallecano con resultado de triunfo –el derbi, mejor dejarlo en el olvido–, la UD corre el riesgo de salir al Nuevo Los Cármenes con el bajón de adrenalina lógico tras la visita del actual líder al Gran Canaria y deberá imponer su juego al de un rival al que se presupone una energía totalmente distinta por una cuestión igualmente racional: la necesidad de escapar del descenso. A ese aparente contraste inicial de emociones, y a un equipo distinto al de la primera vuelta porque acometió 10 incorporaciones en el mercado de invierno –Batalla, Bruno Méndez y Areso ya debutaron– se enfrenta el cuadro de García Pimienta, el pintor principal de la gran obra que es la UD. Las variantes El técnico catalán recupera para la cita a Saúl Coco tras la eliminación de Guinea Ecuatorial en la Copa África el pasado domingo. Sólo completó dos entrenamientos y eso ser motivo para que el jefe le deje en el banquillo, pero a veces hace todo lo contrario a lo habitual, por lo que el lanzaroteño tiene alguna opción de salir de inicio, lo que sacrificaría a Marvin, que, por otra parte, fue uno de los mejores ante el Real Madrid. En el centro del campo, Loiodice está llamado a sustituir al sancionado Javi Muñoz, excepcional en el último mes, con dos goles incluidos en las dos últimas jornadas. El francés tiene ante sí una oportunidad de ganarse un sitio; el entrenador ya ha demostrado durante la temporada que una sanción puede ser fatal para cualquier jugador cuando vuelve. Por lo demás, todo lo que no sea la repetición del mismo once que salió frente al equipo blanco sería una sorpresa. Para el rival, "una final" Enfrente, el Granada de Alexander Cacique Medina, que sólo suma dos triunfos en lo que va de curso, afronta, en palabras de su entrenador, «una final», sin medias tintas: no queda otra que ganar en casa a un equipo que prácticamente ha conseguido su objetivo para soñar todavía con la manida salvación. De los tres nuevos que llegaron el jueves, en el último día del mercado, Pellistri, un extremo cedido por el Manchester United, es el único que apunta a titular. De los que llegaron antes, Batalla ocupará la portería y Bruno Méndez y Piatkowski el centro de la defensa. Caras nueva como impulso ante una situación dramática –el cuadro nazarí empieza la jornada a seis puntos de la permanencia–. A la urgencia del rival, al ambiente y también a sí misma se enfrenta una UD que ya busca el disfrute.