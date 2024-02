Francisco Jesús Crespo Pejiño es, probablemente, el delantero con más gol de toda la plantilla de la UD Las Palmas. Lo demostró el sábado pasado en el Nuevo Los Cármenes con el tanto del empate, de cabeza, a los pocos minutos de haber entrado en el terreno de juego desde el banquillo, aunque ya había dejado evidencias de su facilidad de cara a la portería contraria en los años pasados. Sin embargo, apenas ha contado este curso para Xavi García Pimienta, que tiene una confianza tan acérrima en Munir El-Haddadi que le pone siempre pese a que los registros del hispano-marroquí, transcurridos 23 partidos de LaLiga EA Sports, son discretos.

Ahora, además, el canterano del FC Barcelona actúa en el extremo derecho, la posición preferida de Pejiño y desde la que ha conseguido la mayoría de sus goles desde que debutó como profesional. El dato es revelador: mientras que el titular indiscutible marca un tanto cada 863,5 minutos, el suplente lo hace cada 234,5. La comparación con Sandro es todavía más definitiva, ya que ha disfrutado de 867 minutos, ni siquiera se ha estrenado, aunque ha dado tres asistencias.

Ahora, con su segundo tanto del curso, el barbateño espera poder tener la continuidad que no ha tenido prácticamente a lo largo de la temporada. Pero para que ello suceda el entrenador amarillo tendría que sacrificar a Sandro o a Munir y no parece que vaya a hacerlo por cómo ha actuado cuando ha tenido a todos disponible. Y como tampoco es discutible la necesidad de que Moleiro participe durante el mayor tiempo posible, Pejiño lo va a tener complicado.

El '24' amarillo encadenó en octubre tres encuentros seguidos desde el inicio, pero luego regresó al banquillo

Pese a que el curso pasado se convirtió en un fijo –marcó seis goles y dio cuatro asistencias–, el ‘24’ amarillo no fue titular esta campaña hasta la cuarta jornada, en Gerona. Luego, en octubre, encadenó tres encuentros seguidos desde el inicio, ante el Celta, el Villarreal y el Rayo Vallecano, pero luego regresó al banquillo y sufrió una pequeña lesión que le tuvo fuera un par de semanas.

De los últimos 10 partidos Pejiño ha participado en cuatro, sólo uno como titular, contra el Cádiz, precisamente el equipo con el que se estrenó esta temporada en una acción clásica suya: traslado hacia el centro y disparo. El del sábado fue distinto, un cabezazo certero tras una buena acción combinativa y un gran centro de Sergi Cardona desde la izquierda. La dedicatoria, a su mujer y su futuro bebé –tal y como refleja la imagen de este artículo–.

Protegido

Por fin sin las lesiones que le lastraron en los años anteriores, el de Barbate ha estado disponible, pero no ha tenido la confianza de García Pimienta, el gran artífice de la llegada de Munir y amigo personal del jugador, que de alguna manera es su protegido, si bien el hispano-marroquí ha tenido buenas actuaciones a lo largo del curso, pero no como para ser titular siempre. Tampoco Sandro es suplente: si no está lesionado, algo que sucede con frecuencia, juega. Y como Moleiro es de lo mejor del equipo, el técnico lo prefiere en el campo.

Ante ese panorama, Pejiño lo tiene aún más difícil si cabe para jugar. O el entrenador cambia de parecer o será imposible. Quizá haya llegado el momento de que el andaluz vuelva a adquirir una cierta continuidad sin necesidad de que un compañero se lesiona. Los datos en comparación con el resto le avalan.