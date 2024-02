García Pimienta: "No tenemos otros recursos por el perfil de jugadores que tenemos"

Asumió la derrota y la superioridad del Atlético García Pimienta, que sólo vio una cosa mal en su equipo: los errores individuales en la salida de balón. Lo primero que dijo en la sala de prensa del Metropolitano fue que "esta es la diferencia real que hay entre un equipo y otro", por lo que cabe entender que el triunfo de la UD sobre el Atlético de Madrid (2-1) hace tan sólo tres meses y medio fue un espejismo. En la caída, no pasa nada.

Luego, ante la pregunta de qué había pasado para que el equipo cayera por 5-0, y si no consideró cambiar la forma de sacar el balón desde atrás antes los continuos fallos de los suyos, que no tuvieron el día, comentó: "Me sabe mal porque la presión intensa del Atlético ha tenido frutos por errores individuales nuestros, no porque no seamos capaces de salir de la presión. No solo por Coco (una pérdida grosera suya significó el 2-0), también Kirian, Valles... Eso nos ha mermado. No hemos estado finos en la salida de balón, pero no tenemos otros recursos por el perfil de jugadores que tenemos nosotros. Es una pena porque con el 2-0 hemos estado cerca de marcar el 2-1 y el partido hubiera cambiado, y luego el tercer gol nos ha condicionado".

Al mismo tiempo, el técnico catalán restó importancia a la goleada, aunque dejó claro que no cabe otra derrota así. «No me preocupa. Si hubiera sucedido más veces, sí. Por desgracia, siempre hay un partido tonto durante la temporada y nos ha tocado aquí. Hay que poner los cinco sentidos en todo lo que no hemos hecho bien, esto no puede volver a suceder».

"No hemos estado bien y el Atlético nos ha superado. Si nosotros no estamos al 100% somos un equipo normal, muy normal. Cuando estamos al 100% tenemos opciones de ganar a cualquiera, pero si no estamos al 100% cometemos errores que nos suponen este tipo de situaciones. Hoy es un día para olvidar", agregó García Pimienta en el mismo sentido.

Cuestionado por cómo se encontraba el vestuario, nada habituado a este tipo de caída, reveló que estaba "muy jodido". "Pero no por perder contra el Atlético porque puedes perder, hay que ser sinceros, el problema es que no hemos estado bien, sobre todo en la salida de balón. Cuando te equivocas cerca de tu portería pueden pasar estas cosas", señaló antes de añadir: "A pensar en todo lo que hemos hecho bien, mejorar lo que no hemos hecho bien y a por Osasuna (el domingo a las 17.30)".

Los jugadores

En cuanto a los jugadores, Sergi Cardona, comentó: "Sabemos que en partidos así hay que minimizar los errores y si nos marcan, que sea por mérito del rival, no por demérito nuestro. Una derrota así duele mucho".

Álex Suárez, por su parte, aseguró que la caída en el Metropolitano "sirve para mantener los pies en el suelo". "Cuando pierdes 5-0 toca asumirlo, seguir trabajando y confiando en lo que estamos haciendo, que creemos que es el camino correcto. Nosotros seguiremos trabajando para ganar el próximo partido", agregó.

Kirian, de su lado, señaló: "Creo que ante todos los rivales cometer errores perjudica. Al final, el Atlético de Madrid es uno de los mejores y que más te castiga. A seguir, semana nueva, a descansar la cabeza, que viene bien, y mentalizarnos de lo que viene".