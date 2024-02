La UD Las Palmas reduce su tope salarial en 1,5 millones y se mantiene como el segundo más bajo de LaLiga, con 33,7

Si la UD Las Palmas ya era el segundo club con menor tope salarial de LaLiga EA Sports en el cierre del mercado estival, ahora, tras el fin de la ventana invernal, lo es por menos diferencia incluso que con el último, el Deportivo Alavés. Porque la entidad amarilla vio reducido su límite en 1,467 millones, es decir, que pasó de 35,118 a 33.721, la nueva cifra publicada por la patronal. Mientras, el club vasco aumentó el suyo en 0.01 millones, por lo que la diferencia entre ambos se estrechó. En cualquier caso, los números no hacen sino refrendar que gastar más no significa siempre obtener mejores resultados. La UD Las Palmas es un buen ejemplo: el equipo va noveno con 35 puntos en 25 jornadas y tiene el objetivo de la permanencia asegurado.

Cabe recordar, además, que de los 33,7 millones que el club amarillo podría gastar en la plantilla y en el cuerpo técnico, que se llevan la mayor parte, sólo utiliza alrededor de 28, es decir, entre cinco y seis menos de lo que podría. "Tengo la sensación de que si no gastamos no vale lo que estamos haciendo. Gastar por gastar para fichar jugadores que no jueguen o no nos ayuden a subir el nivel yo creo que es tirar el dinero. Las cosas hay que hacerlas desde la mesura, tranquilidad y análisis", comentó el presidente Miguel Ángel Ramírez al término de la Junta General de Accionistas el pasado mes de diciembre tras revelar el dato.

Viera, baja; Fabio y Campaña, altas

Transcurrido el mercado invernal, la UD Las Palmas, que si bien trató de pagar por el fichaje de Manu Fuster, finalmente apalabrado para el verano que viene, sólo hizo dos movimientos: la baja de Jonathan Viera y el alta de Fabio González una vez se recuperó de su lesión. Más adelante, en concreto la semana pasada, cubrió el total de las 25 licencias con la incorporación de José Campaña, que no supone demasiado gasto, pero que cuenta a la hora de establecer el tope.

Tabla de los límites salariales de LaLiga en la temporada 2023-24 / laprovincia.es

Cabe destacar que si bien la UD y el Alavés, colistas en la clasificación del límite salarial pero bien situados en la del campeonato deportivo y con la meta de la salvación en la mano, los tres equipos que ocupan actualmente los puestos de descenso tienen una capacidad económica mucho mayor para confeccionar sus plantillas. El antepenúltimo, el Cádiz, tiene 49,5; el penúltimo, el Granada, 62,7; y el último, el Almería, 66,9. Otro ejemplo de que gastar más no se traduce siempre en un mejor rendimiento en el campo.

El Real Madrid, muy líder

El que tiene un mayor tope salarial es, con mucha diferencia, el Real Madrid, líder también en la clasificación deportiva. El club blanco cuenta con 727,5 millones, lo mismo que tras el cierre del mercado de verano porque no hizo ningún movimiento. Le sigue a mucha distancia el Atlético de Madrid, con 303,4, lo que significa siete kilos más tras los movimientos de invierno. El tercero, por su parte, es el Barcelona, que continúa con su grave crisis económica. Si el verano lo acabó con un tope de 270 millones, ahora bajó a 204,2.