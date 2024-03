De la Fuente aviva la incertidumbre ante la posible llamada de Valles y Kirian: «Seguro que hay algún jugador nuevo»

La incertidumbre por la posible convocatoria de Kirian Rodríguez y Álvaro Valles para los partidos amistosos de España ante Colombia, el viernes 22 de marzo en Londres, y Brasil, el martes 26 en el Santiago Bernabéu, se acrecentó ayer todavía más si cabe tras la confirmación por parte del seleccionador Luis de la Fuente de que en la lista de citados que dará a conocer este próximo viernes (10.30 horas) habrá jugadores nuevos.

"Seguro que hay novedades, pero no para mí. Seguro que hay algún jugador que no ha estado en las anteriores. Pero mi grupo de trabajo y yo sabemos que están en condiciones de demandar las oportunidades. Aquí no se trata de regalar nada a nadie. Vamos a intentar acertar con la convocatoria y formar un gran grupo. Brasil y Colombia tienen un gran nivel. Queremos dejar un gran sabor de boca para el futuro", comentó el vasco en un evento universitario en Madrid organizado por Efe.

Cabe recordar que ni Kirian ni Valles han ido nunca con la selección y que están incluidos en una prelista que la Federación española remitió a los clubes hace ya varias semanas. El entrenador de porteros del equipo de De la Fuente, Miguel Ángel España, presenció en directo al meta sevillano durante el encuentro del domingo pasado frente al Athletic Club de Bilbao, como lo hizo también en la cita contra el Real Madrid a finales de enero.

Campaña, Kirian, Valles y Mika Mármol, tras el primer gol del Athletic Club. / Juan Castro

Fuentes de la UD aseguran que nadie les ha confirmado la presencia de al menos uno de ellos. En cualquier caso, el viernes la duda quedará despejada cuando el seleccionador publique la penúltima lista antes de la definitiva para la Eurocopa de Alemania.

De la Fuente también se refirió a cómo trabaja su equipo en el proceso de selección. "Es muy laborioso. No se trata sólo de meter en una lista a los jugadores que están jugando mejor. Hay muchos escenarios que hay que contemplar. En esos escenarios tienen cabida muchos futbolistas con diferentes características", comentó.

Y añadió en el mismo sentido: "Se va dando forma a esa idea y de ahí empiezas a construir esa convocatoria. Esto no es trabajo de un día, hay un seguimiento muy exhaustivo de todas las ligas en las que hay jugadores susceptibles de ser convocados. Es el germen de tener éxito en un futuro, en la medida que menos te equivoques en la elección".

Remiro

El competidor principal de Valles en la convocatoria es Álex Remiro, portero de la Real Sociedad que ya fue citado en la última convocatoria, en noviembre, justo cuando el meta de la UD atravesaba un gran momento que prolongaría hasta un par de meses después. Con Unai Simón y David Raya como primero y segundo confirmados, el guardián de la Real es el favorito pese a que no está a su mejor nivel. Además, los 11 goles encajados por el portero amarillo en los últimos cuatro partidos han podido lastrarle.

En cuando a Kirian, el centrocampista español que más goles ha marcado en todas las ligas, también tiene la puerta abierta, más todavía con las ausencias por lesión de Gavi y Pedri, si bien tampoco lo tendrá fácil.

"Reivindico el futbolista español, de Madrid y de otras comunidades. Pongo en valor a todos los futbolistas muy buenos que hay en toda España y que no se les da la importancia que tienen. Se nos olvida que hay más jugadores buenísimos que juegan fuera de Madrid", dejó claro el vasco.

Entre España y Marruecos

Por otro lado, en el encuentro universitario Luis de la Fuente también se refirió a la elección de Marruecos por parte de Brahim Díaz, jugador del Real Madrid y que tenía la opción de elegir entre el país africano y España. "Lo más importante es querer, sin exigencias ni obligaciones, en igualdad de derechos y obligaciones. Lejos de ese punto de partida, me tenéis enfrente siempre. No he hablado con él. Yo convoco o no convoco y la gente hace lo que cree que tiene que hacer. Seguro que he sido el que más le ha seleccionado –en las categorías inferiores–".