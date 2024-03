Santi Hidalgo y la polémica del escupitajo 'fake' del 'Sanfer': "Nadie escupió a Plomer; buscan atentar contra nuestro honor"

Santi Hidalgo, director deportivo de la UD San Fernando, sale en defensa del honor del cuadro sureño y desmiente de forma tajante que el jugador de la Gimnástica Segoviana Daniel Plomer recibiese un escupitajo de Kilian y Aythami Betancor en el pasillo del saludo inicial. "El domingo no pasó nada grave, en relación a lo que cuentan desde Segovia de forma gratuita y con el único fin de dañar nuestro imagen. Fue un partido tranquilo [que se saldó con la victoria grancanaria con un gol de Stephane en el Eleuterio Valerón]. Nuestra afición, que apenas alcanza los 156 fieles, tuvo un comportamiento ejemplar. Ahora se pinta como si fuese una encerrona", incide.

Además, insiste que sus jugadores no escupieron a Plomer, que en el pulso de ida, agredió con un puñetazo a Kilian y le cayeron seis partidos de castigo y 2.000 euros de castigo.

"No ocurrió nada, ni el árbitro ni los asistentes vieron nada punible. No pusieron nada en el acta". El ejecutivo Hidalgo lamenta que publicitar este tipo de conducta provoquen un exceso de celo arbitral. "Desde la falacia y la mentira, esto puede provocar que se nos perjudique en el tramo final de la competición. En relación a esas imágenes, donde nuestros jugadores no escupen el dorsal '18' Daniel Plomer, es una acusación muy grave y que ya está en manos de nuestros abogados para presentar los recursos pertinentes. La imagen del San Fernando no puede quedar manchada (...) Pensábamos que la Segoviana era un club amigo, pero visto lo visto, será un club non grato para el Sanfer".

Además, Hidalgo aclara que "en el recurso a la RFEF se aporta un vídeo de mala calidad, nuestro jugador le comenta algo, pero en ningún momento le escupe [al término de ese pasillo y pasamanos del saludo inicial]. Ellos presentaron su recurso, con un vídeo de mala calidad, y nosotros contamos con el nuestro, que tiene más definición. Se aprecia lo que pasa realmente: los dos jugadores nuestros no escupen al jugador de ellos". Hidalgo defiende a Kilian y Aythami Betancor, que en las imágenes conversan con el citado instante previo al partido.

Accidentada primera vuelta

Hidalgo recuerda que en la primera vuelta, en Segovia, Daniel Plomer agredió a Kilian. "Saltó desde la grada y ellos se defendieron argumentando que fue un aficionado. Con nuestro bufete de abogados, aclaramos que no saltó un aficionado, fue un rival. Le cayó una sanción de 6 partidos y una multa de 2.000 euros (...) Somos un club humilde, pero tenemos que defendernos de todo esto".

Juan Rodríguez (6), del ‘Sanfer’, pelea un balón aéreo con Altube. | | UD SAN FERNANDO / Acan

Para el director deportivo, la expedición de la Gimnástica Segoviana jamás vio peligrar su integridad física en el recinto sureño. "La rabieta de lo que pasó en la primera vuelta provoca este disparate (...) Había presencia policial y no hubo conflicto alguno". Rechaza pedir explicaciones a la Segoviana. "Han manchado la imagen de nuestro club, ya lo han conseguido. El Sanfer sale en los medios de Segovia y a nivel nacional como un club violento no tenemos jugadores polémicos. Los puntos se ganan en el terreno de juego, tratan de manchar nuestro escudo de cualquier manera."