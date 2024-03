El 55 cumpleaños de Ramírez y calma con Pimienta: "Si sigue, magnífica noticia; y si no, vendrá otro"

Un 55 feliz cumpleaños con la foto Pimienta en la tarta. Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente de la UD Las Palmas, no tiene prisas con García Pimienta. Confía en que el técnico barcelonés estire su ciclo en la 24-25, pero advierte que ya cuenta con un plan 'B'.

"Lejos de lo que les interesa a ustedes [a la prensa y su insistencia por saber si renovará o no Pimienta], que es muy lícito; a mí eso no me interesa para nada. Me ocupa que los aficionados disfruten de la marcha del equipo, que la UD coseche buenos resultados en la categoría. Llegará un día a final de temporada, que ahí será el minuto de ver qué haremos la próxima temporada (...) Como cuando pintas un cuadro, pintas trazos. Si no te gusta, cambias el trazo. Vas haciendo el boceto y si te falla el entrenador, tienes una alternativa. Si te falla, el delantero tienes una alternativa. Y así, se hacen las cosas, desde la tranquilidad. No desde las urgencias, no desde lo que 'lo único que vale es lo que hay y si no, se cambia'. Así, no sale nada bien, así no funciona el fútbol", relata en Radio Marca.

Miguel Ángel Ramírez, en imagen de archivo. / LA PROVINCIA / DLP

obre cómo está quedando el cuadro -Ramírez adelantó hace unos días que ya tiene cuatro fichajes-, la respuesta es satisfactoria. "Me encanta, cómo está quedando de unos años para atrás. Me acuerdo que cuando Setién no seguía parecía que la UD desaparecería, y nos volvimos a reinventar. Tuvimos a Mel muchos años, vino García Pimienta que lo ha hecho magníficamente y si sigue Pimienta, será una magnífica noticia, y si no, vendrá otro que tendrá que hacerlo igual o mejor".

Ramírez aplaude la apuesta descarada del Barça por la gente joven. Yamal, Cubarsí o Fermín son tres de las grandes sensaciones del plantel de Xavi Hernández, que el próximo sábado 30 de marzo reciben a la UD Las Palmas en el Estadio Olímpico de Montjuïc (20.00 horas, Movistar LaLiga). "Lo vivimos con Pedri (...) Tenemos una cultura de muchos años de apuesta por lo nuestro y una manera de jugar. Si tienes un corte de entrenador, un modelo de juego o una idiosincracia, venga quién venga, se tiene que adaptar. Lo que no vas a hacer es traer un entrenador o jugador y que se tenga que adaptar a nuestra filosofía. Venga quién venga, se tendrá que adaptar a nuestra filosofía, con esa filosofía seguiremos creciendo".

Traza un paralelismo entre la UD y el Barça. "Es lo que ha hecho el Barcelona y mire cuantos entrenadores han pasado por el Barça. "El Barcelona sigue jugando bien a la pelota y tira de jugadores jóvenes". Sobre qué le hace feliz, lo tiene claro: resultados para el corazón de los fieles. "Me hace feliz que la UD gane, eso significa que haremos felices a muchos aficionados canarios".

Temporada en un spa

Ramírez confiesa que "no esperaba una temporada tan tranquila (...) Eso nos ha permitido disfrutar de la categoría". Respeta al máximo al Barça e incluso advierte que te puede dañar con su equipo filial. "Evidentemente el glamour lo da el Barcelona y da igual donde juegue [por lo de jugar en Montjuïc]. El nuevo Camp Nou será un estadio formidable, que estoy seguro que estaremos en Primera y lo disfrutaremos (...) El Barça te saca el filial y no te lo pone fácil. El Barça es mucho Barça, igual que el Madrid, que el Atlético...Lucen una profundidad de banquillo increíble, que juegue quién juegue, son muy superiores".

No quiso polemizar sobre la situación física de Pedri y si se lastimó por forzar en 2021 para jugar los Juegos Olímpicos de Tokio. "Es muy difícil...La Selección y el Barça tienen médicos buenísimos. Lo de Pedri no le pasaría a otro futbolista, es muy complicado acertar. Hay que seguir intentándolo y recuperándolo. Es un lujo ver a España con jugadores tan jóvenes".

Espera que Pedri no llegue a tiempo el 30 de marzo. "Me gustaría que estuviese en el palco, no quiero sufrir a Pedri, que se recupere una semana más tarde. Soy fan de Pedri, pero no para que juegue en mi contra".