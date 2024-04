Juanpe descarta volver a la UD Las Palmas: "No me veo volviendo, pero ojalá sigan muchos años en Primera"

Regresa a Gran Canaria con un Girona que ha sellado la clasificación matemática para Europa y puede colarse en la relación de cuatro equipos de Champions. ¿Qué representa para usted?

Muy orgulloso por volver a la tierra en este momento en el que estamos. Si es verdad que nos estamos jugando mucho en un partido que para los dos equipos es muy complicado. La UD porque lleva una racha bastante mala y quieren volver a la victoria para quitarse de este último mes que lleva. Pero por nosotros, deseando certificar la Champions lo antes osible, ante una serie de rivale muy peligrosos, de gran nivel, y te pueden ganar tranquilamente en estas seis jornadas que restan.

Míchel, el respaldo logístico y de talento del Manchester City, mantener el bloque que ascendió en el Heliodoro...¿Dónde reside la fórmula mágica de este Girona que fue líder y aún aspira a terminar el curso en segunda posición?

Pues mucho trabajo. La verdad que es el tercer año que el míster está aquí y la mejoría se ha visto poco a poco. Cada año que ha pasado, con las incoporaciones que hemos tenido, pues hemos podido fichar a jugadores en la élite como Blind, Dovbyk, Viktor Tsygankov, que llegó medio año antes, y son jugadores que aporten experiencia internacional con sus partidos europeos y conforma un plus para el equipo. Además, cabe sumar el rendimiento de futbolistas jóvenes como Savinho que venía de Holanda y que apenas jugaba. Llegó sin experiencia, así como Aleix [García], Iván Martín, así como la cesión de Eric. Un futbolista espectacular y al final todos suman. Se han adaptado muy rápido a la mano del míster y a un modelo de juego que se ha ido cocinando a fuego lento desde tres años ya. Da sus frutos y se están logrando resultados que es lo importante.

Juanpe Ramírez, el pasado curso, tras renovar hasta junio de 2024, con el Girona. / LA PROVINCIA / DLP

Historia viva del Girona y finaliza contrato el próximo 30 de junio, ¿estamos ante su última temporada en el club gironins?

No sé si será mi último año aquí, la verdad. No pienso en eso ahora mismo y estoy centrado al cien por cien en aportar desde donde me toque en este mes final y tremendamente duro. El míster nos quiere a todos conectados y no estoy pensando en si sigo o no. Ojalá pueda seguir otra temporada más. No pienso en eso, en absoluto.

¿Y sobre su ansiada vuelta a la UD Las Palmas?

Como ya he repetido en otras ocasiones, si hubiese tenido que volver me hubiese gustado en un momento en el que pudiese aportar desde dentro y sentirme importante. Ahora el club va por otra línea, están apostando bastante bien por los fichajes que son lo mejor que hay en Segunda. Buenas contrataciones y una apuesta por la cantera, así como por mantener el grupo. En cierta manera, esa política se asimila a lo que hicimos en la temporada pasada que veníamos de Segunda. El bloque más fichar lo mejor de la Segunda. Ahí está el crecimiento del club, fichar jugadores y luego esperar su consagración en la categoría.

Por lo tanto, descartamos que vuelva a vestir de amarillo...

Sí, como ya le dije no me veo volviendo, pero ojalá que el equipo siga muchos años en Primera.

¿Qué le pasa a la UD Las Palmas? ¿Percibe que han bajado los brazos al contar con doce puntos sobre el descenso? ¿Cómo analiza lo de Balaídos?

Al final durante la temporada, hay rachas. Nosotros también en la segunda vuelta, lejos de casa, nos está costando mucho. Hemos perdido prácticamente todos los partidos fuera de casa en esta segunda vuelta. Es que las segundas vueltas no te tienen nada que ver con las primeras. Empiezan muchos equipos a sacar victorias por la necesidad. En mi opinión, la temporada de la UD es espectacular. No creo que esté tapada por lo que hacemos nosotros, la UD Las Palmas es el equipo revelación de Primera. Ya quisiera más de media Liga tener la tranquilidad que han tenido en la tabla y ese modelo de juego que les ha brindado tantas victorias. La racha es pasajera y seguro que terminan la temporada como el año que han hecho, de forma magnífica.

Mika, Kiriam, Valles, Moleiro...¿Qué jugador le ha sorprendido más de la UD?

Todos han dado un rendimiento espectacular, lo he hablado con poca gente, pero a los que me han preguntado, al inicio de Liga, sobre el rendimiento qué daría la UD, lo tenía claro. El futbolista canario cuando llega a Primera destaca aún más que en las categorías inferiores. Y así ha sido, pero también destacar los fichajes que han hecho de Segunda como Javi Muñoz. Me preguntaron por él y dije que era un fichajazo. Tienen un gran plantilla, junto a los que me ha nombrado, como Mika, Valles...Son jugadores que han dado un rendimiento espectacular y a mí me encantan. Ojalá la UD pueda retenerlos un par de años más para que puedan ser útiles en el crecimiento del club. Así como la labor de Pimienta, que no es fácil mantener su idea con un recién ascendido a Primera. Han brindado partidos de buen fútbol y que puedan disfrutar de ello.

En los mentideros del balón, suena que si Míchel se va, Pimienta le supliría en el banquillo del Girona. ¿Lo ve entrenando en Montilivi?

A nosotros nos dijo que se queda. En eso vamos a confiar. Sí es verdad que cuando acaba la temporada tanto nosotros como los jugadores o entrenadores de la UD tendrán ofertas. Para mí lo ideal que cada uno siguiese dónde está. Es la mejor manera de hacer crecer a ambos clubes, al Girona y a la UD Las Palmas. Llevamos caminos similares y ojalá ellos puedan repetir lo que estamos haciendo en este curso.