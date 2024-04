La 'Miguelina' de la UD Las Palmas, a prueba con el Girona

Tal fue el descalabro de la UD Las Palmas el sábado pasado en Vigo (4-1) que el presidente Miguel Ángel Ramírez tuvo que bajar al vestuario. Lo hizo menos de 24 horas después. Las palabras en tono suave, de apoyo según García Pimienta, de toque de atención según el club, sirvieron para recordar tanto a los jugadores como al cuerpo técnico que las formas también valen, que está muy bien haber conseguido el objetivo de la permanencia con tanta antelación, pero que hay que cuidar la imagen. Nada mejor que la visita de uno de los ilustres del campeonato (13.00 horas, Movistar LaLiga), el flamante Girona de Champions, para revertir la situación.

Porque el equipo de Míchel atraerá al público al Gran Canaria pese a que el cuadro amarillo, con cinco derrotas consecutivas y cer triunfos en los últimos ocho partidos, ha desconectado a la gente, que comienza a debatir sobre la conveniencia o no de la continuidad de Xavi García Pimienta, cuyo crédito baja a medida que el equipo suma derrotas y el técnico no pone remedio. Pero todavía no está agotado, pues haber conseguido una salvación tan holgada con la plantilla que cuenta tiene mérito. Sólo una buena imagen, mejor con una victoria, haría al técnico recuperar sus avales.

La fórmula para conseguirlo no variará, pues el estilo de juego de esta UD está tan definido que la versatilidad no entra en sus esquemas. A la posesión del balón, que estará repartida porque al rival también le gusta tenerla, habrán de sumar los amarillos la solidez defensiva desaparecida desde hace más de dos meses. Desde ese tiempo el equipo no mantiene la portería a cero y tal circunstancia había sido clave en el despegue clasificatorio. Luego está la producción ofensiva, que se prevé escasa. Pero sólo a partir de no encajar Las Palmas podrá tener éxito.

Araujo, única baja

El barcelonés recupera a Marvin y a Coco, que no pudieron estar en Balaídos por sanción, por lo que la única ausencia en el conjunto amarillo volverá a ser Araujo, que última su recuperación y al que se espera ya para la visita a San Sebastián la semana que viene. Como la cosa salió mal, lo normal es que haga cambios, y por ahí Campaña, además de los suspendidos ante el Celta, apuntan al equipo titular frente al Girona.

Kirian, en acción durante el último entreno antes del UD-Girona. / laprovincia.es

Más allá de los nombres, todos deben dar un paso al frente, pues ni uno sólo de los amarillos ha estado al nivel que mostraron hasta que concluyó enero. Es el momento de Kirian, desparecido en combate en los últimos meses; de Sandro, que sólo suma un gol en lo que va de curso; de Sergi Cardona, un coladero sin remedio por la izquierda; de Mika Mármol, muy disminuido en los último tiempos; de Munir, al que se le agota el tiempo para demostrar algo que todavía no ha hecho; de todos.

Si bien la afición amarilla alabó el esfuerzo de la UD en el último choque en casa, ante el Sevilla, porque el equipo jugó con uno más durante prácticamente todo el partido, también se marchó antes de tiempo y hoy no perdonará si Las Palmas no reacciona. Un motivo más para la reacción.

El rival

Enfrente, el Girona de Míchel se presenta como el segundo máximo goleador –67, por 70 del Real Madrid– y con todo su arsenal titular, incluidos Tsygankov, recuperado de la rodilla; Savio, la gran revelación del campeonato, y Dovbyk, el pichichi de LaLiga, con 19 tantos. Todos ellos, más lo intangible, que no es otra cosa que acercarse aún más a la clasificación para la Champions, pone a prueba a la Miguelina.