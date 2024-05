La UD Las Palmas se ahoga también en el centro del campo

No es una sola la causa de la crisis de juego y de resultados de la UD Las Palmas. Está, quizá por encima de todo, la disminución de la tensión competitiva por mucho que tanto el entrenador como los jugadores se afanen en negarlo, pues el equipo se supo salvado por sus propios méritos desde finales de enero o principios de febrero y no quiso optar a nada más –a la séptima plaza que finalmente permite participar en la Conference League–. Quizá no habría podido, pero descartó por completo intentarlo. Pero también hay cuestiones más tangibles como la pérdida de la solidez defensiva que permitió a los amarillos rentabilizar los poco goles que metía, y el recrudecimiento de la falta de gol, hándicap que arrastran en realidad desde el mismo comienzo del curso. A ellos se le suma, además, el bajón generalizado del centro del campo, parcela clave en un grupo comandado por Xavi García Pimienta.

Detrás, los números reflejan el retroceso: si se toman como referencia los últimos nueve encuentros –dos empates y siete derrotas, las seis últimas de manera consecutiva–, es decir, desde el partido del Metropolitano el 17 de febrero, justo después de la última victoria amarilla, en casa frente al Valencia, la UD ha encajado 21 goles. De alguna manera, desde que Álvaro Valles, en un estado de gracia tremendo durante la primera vuelta y el inicio de la segunda, dejó de parar, el equipo bajó, aunque en realidad ya recibía muchas ocasiones de gol.

Los registros en la parcela ofensiva no son mejores; de hecho, son igual de alarmantes: en ese tramo de nueve choque Las Palmas solo hizo cinco goles, tres de ellos en un mismo partido, en Getafe. En seis ni siquiera vio portería, aunque tampoco tuvo demasiadas opciones de hacerlo, si bien los atacantes evidenciaron la falta de puntería habitual durante toda la campaña.

Xavi Garcíam Pimienta, antes del partido frente al Sevilla. / José Carlos Guerra

En esa caída en picado a la que la UD tratará de poner remedio pasado mañana (13.00 horas) frente a la Real Sociedad en San Sebastián, los centrocampistas también han experimentado un bajón que el equipo ha notado no sólo en la creación de juego, sino también en la faceta anotadora: sólo uno de ellos, Kirian, marcó un tanto desde el partido contra el Atlético de Madrid, ante Osasuna en el Gran Canaria –los otros los marcaron Sergi Cardona, Sandro, Munir y el filial Herzog–.

Tanto es así que García Pimienta ha probado cambiar a los cromos de la zona medular con la excepción de Kirian, sin éxito, pues salvo en la segunda parte frente al Sevilla, en un ejercicio de orgullo por jugar con uno menos casi desde el inicio del duelo, y en la primera media hora de Balaídos, el equipo no dominó como lo hacía hasta que se supo salvado ni presionó igual.

El descalabro

El choque en que tales circunstancias quedaron perfectamente reflejadas fue el de Vigo, donde la nula presión en el centro del campo, unida también a una defensa excesivamente adelantada sin sentido, abrió unas grietas por las que el Celta pasó como quiso, tanto como para golear al rival (4-1).

Si bien los jugadores bajaron su rendimiento, el entrenador tampoco ha aportado soluciones, como tampoco para la delantera, toda vez que sigue empecinado en un sistema fijo 4-3-3 y en apostar nunca de inicio por un mediocentro puramente defensivo cuando en algunos tramos de los partidos ha sido evidente que el equipo estaba superado.

Perrone, presionado por Aleix García. / José Pérez Curbelo

Bajo esa premisa de tres futbolistas en el medio, Kirian ha sido el único que ha jugado todos los partidos este tiempo. Amigo personal del técnico –suelen cenar a menudo– y mano derecha suya en el terreno de juego, y capitán sin serlo porque los oficiales –Mfulu, Fabio y Benito– apenas juegan, el tinerfeño ha caído como todos y ha hablado más fuera que dentro del campo, como cuando discutió con el delegado del FC Barcelona Carles Naval y fue foco mediático en todo el país.

En dos de los nueve partidos actuó como mediocentro, frente a Osasuna en casa y el Barcelona fuera, coincidiendo con las veces en que Maxi Perrone fue al banquillo. El argentino, cedido por el Manchester City, no ha destacado sobremanera ni cuando la UD iba bien no ahora que va mal.

José Campaña, en su debut ante Osasuna. / Andrés Cruz

Hubo un tercer encuentro en que Perrone partió como suplente, ante el Athletic Club de Bilbao en Siete Palmas, pero aquel día el que actuó como ancla fue José Campaña, cuyo caso representa un auténtico enigma.

El sevillano, que llevaba sin jugar desde abril de 2023, cuando se lesionó de gravedad en el Gran Canaria cuando militaba en el Levante, jugó más llegar (Osasuna), luego sumó más minutos (Getafe) y al tercer encuentro ya fue titular (Athletic). Lo hizo como mediocentro y la presión de los leones le pasó factura. Desde entonces ha actuado 21 minutos en cinco encuentros, sin participación en los dos últimos.

Loiodice, con el balón en el choque ante el Celta. / Lof

Javi Muñoz, por su parte, ha salido de inicio siempre en este tramo salvo en Balaídos, donde el equipo jugó sus mejores minutos en dos meses y parecía haber aparcado la crisis, hasta que comenzó el descalabro antes incluso de que llegara el descanso. Siempre generoso en el esfuerzo, no ha destacado en cuanto a juego, en el que tocó techo hasta ahora en enero, cuando marcó sus dos goles del curso –Rayo y Madrid–.

Loiodice, de su lado cuando ha tenido la oportunidad, ante Osasuna, Barcelona y Celta, tampoco ha destacado. Y Fabio y Mfulu están denostados. Y el equipo también se ahoga por el medio.