La UD Las Palmas prepara una oferta a la baja mientras busca entrenador

Pasan las jornadas, caen más derrotas y crece la confusión en el seno de la UD Las Palmas, que si bien por un lado contempla la renovación de Xavi García Pimienta pese a la horrible racha de juego y de resultados que va camino de los tres meses –siete derrotas consecutivas con un sólo gol a favor, de córner, dos puntos de 30 posibles y un triunfo en los últimos 13 encuentros–, por otro también baraja la posibilidad de cambiar de rumbo. No lo tienen claro. Por delante quedan cinco jornadas que servirán para aclarar el panorama. Lo que sí es seguro, en cualquier caso, es que la oferta de renovación del club al entrenador será a la baja con respecto a lo que estaba dispuesto a darle cuando el equipo se supo salvado a principios de febrero.

Entonces, la UD venía de un mes de enero en el que ganó al Villarreal y al Rayo Vallecano y compitió hasta el último segundo con el Barcelona y el Real Madrid, ante los que finalmente cayó en la Isla, y de un inicio del nuevo mes con un empate en Granada y un triunfo ante el Valencia, el que le daba la permanencia virtual casi con la mitad del campeonato por disputarse. Fue entonces cuando la UD hizo un movimiento para retener al barcelonés, sin embargo, la respuesta fue inexistente. De alguna manera, el técnico dio largas.

Lo que esperaba García Pimienta es que pudiera salirle algo mejor no sólo a nivel económico, sino también deportivo, porque consideraba –y considera– que con los mimbres que tiene Las Palmas, poco más se puede hacer, tal y como ha deslizado varias veces en sus últimas comparecencias. Repetir una temporada exitosa –en cuanto a la consecución del objetivo– en la que Valles y Kirian, el primero con sus paradas y el segundo con sus goles, taparon muchas de las carencias del equipo, lo veía –y ve– muy complicado, por lo que entendía que lo ideal era cambiar de aires.

García Pimienta, durante el partido frente a Girona. / José Pérez Curbelo

En aquel tiempo el Real Betis mostró mucho interés por el técnico amarillo, quien, sabedor de que Xavi Hernández se iría del Barça –el propio entrenador lo anunció en enero para luego desdecirse y confirmar que continuaría–, y de que Míchel sonaba como su sustituto, veía en el Girona una posibilidad seria, pero se le cayó. Lo de Inglaterra, donde están de moda desde hace años los entrenadores españoles –Arteta, Emery, Iraola...–, tampoco tenía demasiado sostén.

Así que pasados los meses, mientras el equipo encadena una derrota tras otra sin remedio, García Pimienta, a día de hoy, no tiene nada más que la UD, que pasa a tener la sartén por el mango en la negociación, a diferencia del verano pasado. Por eso puede ofrecerle menos de lo que proponía hace unos meses.

Miguel Ángel Ramírez (i.), Antonio Morales y Floretino Pérez en el palco del Gran Canaria. / José Carlos Guerra

Por tanto, se avecinan unas conversaciones cuanto menos parecidas a las de junio de 2023, cuando el club y el entrenador estuvieron cerca de separar sus caminos por una cuestión de dinero, tal y como informó el presidente Ramírez un par de días después de la firma de la continuidad.

«El míster decidió poner su renovación en manos de su representante. Nuestro director deportivo y nuestro director general intentaron buscar una solución y no fueron capaces. No se podía llegar a un acuerdo porque se encontraban excesivos obstáculos que tampoco tenían mucho sentido. A partir de ahí, yo llamé al míster, quedamos en vernos el miércoles y efectivamente en un minuto llegamos a un acuerdo –por alrededor de un millón de euros– que su representante no nos posibilitaba. Son catalanes y la pela es la pela», comentó en su día el mandatario.

Sólo un año

En la misma comparecencia, Ramírez aclaró que no convenía atar al técnico más de una temporada. «Si Pimienta este año lo hace bien y mantiene al equipo yo creo que si quiere va a poder continuar, pero irme a más tiempo con un entrenador novel en la categoría... Tenemos que esperar a que el míster se consolide», dijo, al tiempo que aclaró que los fichajes los hacía –y hace– la dirección deportiva.

En efecto, los refuerzos cerrados ya por la UD para la campaña que viene, Manu Fuster, Viti e Iván Gil, fueron de Helguera, Deivid y Vicente y no de García Pimienta, que en caso de quedarse sí tendría voz en futuras incorporaciones, como pasó por ejemplo con Munir el verano pasado.

García Pimienta celebra el ascenso sobre el césped del Gran Canaria. / José Carlos Guerra

Paralelamente a la oferta a la baja que planea la entidad, también sondea el mercado de entrenadores de perfil bajo, como era el barcelonés cuando llegó en enero de 2022 para sellar el mejor final histórico del club –nueve victorias en los últimos 11 encuentros– y llegar al playoff, donde cayó, y al año siguiente ascender al equipo. Sin embargo, no es una opción segura porque la prioridad, tal y como han manifestado Ramírez, Helguera y Deivid desde hace meses, es que se quede.

Pero no será en las condiciones de febrero, por lo que, al tratarse de un asunto meramente económico, todo está e el aire, tanto que ni siquiera en la entidad tienen claro qué va a pasar. Si las partes no llegan a un acuerdo, la UD se verá forzada a contratar a un sustituto y García Pimienta, probablemente, se quedaría sin banquillo, opción que él mismo rechazó en la previa del choque ante el Girona. Por otro lado, si alcanzan un pacto el club habrá cumplido con su idea inicial de mantener al técnico y, si sale mal, no le costaría mucho rescindirle, mientras que el barcelonés, por su parte, al menos tendría trabajo.

Cuatro partidos

Lo que pase en los próximos cuatro partidos puede ser determinante en la posición de poder de cada uno. Antes de los dos últimos encuentros, horas después de que Ramírez diera un toque de atención a la plantilla y al cuerpo técnico tras el fiasco de Vigo, desde la entidad insinuaron: «¿Y si pierde los seis partidos?», De momento lleva dos.

Tras la caída de San Sebastián, el mensaje fue: «Trabajamos para que se quede», aunque remitieron al final de la temporada. Si el plan no cambia, será los días después del último choque ante el Alavés cuando el enigma del banquillo de la UD quede resuelto.