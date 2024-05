García Pimienta: "Tenemos que ganar al Betis por nosotros y por la afición, con orgullo para no acabar así"

El final de curso de la UD Las Palmas se está haciendo demasiado largo a todo el mundo, también a Xavi García Pimienta, resignado con la octava derrota consecutiva, esta vez en Mallorca (1-0), y con la segunda oportunidad perdida de conseguir la salvación matemática por la vía propia, porque por la ajena puede lograrla esta misma jornada si el Cádiz no gana al Getafe (domingo, 13.00 horas). Más allá de eso, el técnico amarillo prefiere que sea con un triunfo en el siguiente compromiso frente al Real Betis el próximo jueves (18.30) en el Gran Canaria. La victoria para el desquite definitivo de todos.

"Independientemente de lo que pase en ese partido (el del Cádiz) tenemos que ganar el jueves al Betis, por nosotros, pero especialmente por la afición. No le puedo recriminar nada a los jugadores porque se lo han dejado todo, están llorando en el vestuario. Han sido muy solidarios, han trabajado, han luchado, han igualado en el tema defensivo contra un equipo muy potente, pero ya no es ni por la clasificación ni nada, es por nosotros, primero, y por la afición. El partido del jueves hay que ganarlo como sea compitiendo de tú a tú a un rival muy difícil, teniendo ese punto de orgullo para no acabar la temporada de esta manera", comentó el barcelonés con un cierto punto de emotividad. Habrá que esperar cuatro días.

Marvin se lamenta en un momento del partido de Son Moix. / Lof

Como también habrá que aguardar, aunque en este caso algo más de tiempo, para conocer su futuro, relacionado precisamente con el Mallorca la última semana. García Pimienta ni confirmó ni desmintió los contactos con el club balear tal y como hiciera en la previa del choque. Se limitó a no contestar.

El futuro, después

"Lo importante ahora mismo es conseguir la permanencia de forma matemática y yo espero que sea el jueves contra el Betis, lo demás no es importante ahora", dijo en primera instancia antes de insistir: "Como comprenderás, estoy muy centrado en conseguir el objetivo al igual que el Mallorca. Necesitamos sumar una victoria y acabar la temporada de la mejor manera posible, y es lo único que me preocupa ahora".

Julián Araujo, perseguido por Dani Rodríguez. / Lof

En cuanto al balance del choque, el catalán alabó la actitud de los suyos, aunque lamentó una vez más el poco poder ofensivo del equipo. "Sabíamos que el partido iba a ser muy competido y creo que hemos estado a la altura en ese sentido, pero nuevamente nos ha faltado generar muchas más situaciones de peligro en ataque. Es una pena porque ya no es la falta de gol, sino de ocasiones, lo que nos está penalizando. Lo llevamos arrastrando toda la temporada, pero en alguna ocasión marcábamos; los partidos estaban muy igualados como hoy y nos salía cara, y ahora al revés", analizó.

Suplencia de Moleiro

Cuestionado por la suplencia y la actuación de Moleiro, el más destacado de la UD en los últimos encuentros ante el Girona y la Real Sociedad, explicó: "Ha estado muy bien (...) Intuíamos un partido largo en el que el Mallorca nos iba a apretar muchísimo especialmente en los primeros 25-30 minutos. No contaba con ir perdiendo y sí con que en la segunda parte con esa frescura hiciese lo que ha hecho. Si hubiéramos hecho otra cosa quizá hubiésemos ganado, pero en el planteamiento del partido la entrada de los jugadores del banquillo debían cambiarlo y así ha sido".

Sory Kaba, en un lance del juego del choque ante el Mallorca. / Lof

Además, García Pimienta se refirió a Sory Kaba, titular como hace tres semanas en Vigo. "Es difícil jugar bien cuando no tienes continuidad. Es un chico que entrena siempre bien. Lo necesitábamos para jugar directo, para pelearse con un central como Raíllo que gana muchos duelos y le ha puesto las cosas difíciles. Ha tenido alguna opción en la segunda parte y ha hecho un trabajo magnífico, de mucho desgaste. Naturalmente en el juego, al igual que el resto el equipo, no ha estado bien", comentó.