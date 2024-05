Los irreductibles de la UD Las Palmas: "No hay crisis que pare nuestro corazón; llegó el día de festejar la salvación"

Los irreductibles al desaliento. Abonados y simpatizantes de la UD Las Palmas a prueba de bomba. Fieles y críticos con Pimienta, aquí hay una pequeña muestra de los seguidores más incondicionales. Las siete derrotas consecutivas no afectan al ánimo de los 'pío pío' hasta el fin del mundo. Encarna Santana Rodríguez, abonada 531, recuerda que este equipo ya pasó por Segunda B y reclama analizar la situación con perspectiva. "Apoyamos al máximo y siempre creemos en nuestro equipo; no importa la posición y tampoco el número de derrotas. Pimienta nos ha llevado hasta dónde estamos ahora, pero creo que se le ha ido un poco la situación". Apuesta ciegamente por la victoria para sepultar la gran depresión.

Por su parte, Florencio Martín Luján, abonado de Sur, es un incondicional sin fronteras. "He estado prácticamente en todos los viajes de la temporada, menos el del Madrid. Tenemos que tener claro de dónde venimos y lo que tenemos, hay equipos como el Granada, que subió con la UD y les gustaría estar perfectamente en nuestra situación. Y y no lo está. O el propio Mallorca, la UD tiene once puntos de diferencia con el descenso y cabe reconocerlo".

La afición arropa a la UD Las Palmas en su visita al Mallorca. / LP/DLP

Para Alejandro de la Coba Suárez. abonado de la grada Sur, esta mala secuencia no debe manchar la visión global de la temporada. "Es mi tercer viaje: Sevilla, Madrid y Palma. El billete me costó 9 euros por Ryanair y venimos a apoyar al equipo, a pesar de que estamos en una mala dinámica. Venirnos para ver como nos salvamos en Mallorca, hacerlo con nuestro fútbol y y sin mirar al Cádiz. Ganando hoy, todo eso se acabó. Salvarnos y mirar el año que viene de otra manera y si puede ser con otro entrenador", apostilla.

Insiste que le daría la oportunidad a otro preparador. "No quiero a Pimienta, porque ya van dos años en los cuales se ve que es un buen entrenador, que juega a una cosa, pero cuando tenemos posibilidades de más, siempre pasa algo. Podíamos subir sin tantos apuros y tres meses antes...Y este año teníamos posibilidades de otra cosa y la quiso tirar a la basura. Creo en un proyecto con un equipo que pueda dar mucho más el año que viene con otra persona en el banquillo y varios refuerzos".

Los mosqueteros de la suerte

David Carreño, Marcos Domínguez y Eusebio Batista estuvieron en Ipurúa el pasado curso. En el Sandrazo. Testigos de un episodio milagroso y capital. Ahora escenifican el ritual mágico. "Hacemos seis viajes al año con la UD, así aprovechamos para hacer turismo", valoran los creadores del Sandrazo que abrió las puertas del cielo.

"El año fuimos a Ipurúa y tenemos fama de talismanes. De seis partidos foráneos en la pasada campaña, no perdimos nunca. Y en la actual, igual, salvo en la contienda del Betis-UD. Fue el único borrón en el Villamarín (1-0)".

Y pasa la guagua de la UD. De negro. Cristales tintados. "Parece el coche de la funeraria", confiesa un integrante del trío de la buena suerte.