UD Las Palmas, Mallorca y el gol expatriado

Mallorca, Las Palmas, jugador grancanario que tuvo que salir de la Isla para hacer carrera, la dificultad de que un nueve puro pueda triunfar en un equipo con el estilo de esta UD... Son elementos que tienen en común a un ya exfutbolista que se formó en la cantera amarilla, creció en el club con el que hoy se enfrenta el cuadro de García Pimienta y triunfo en el extranjero, o por lo menos se forjó un futuro como hoy tratan de hacer, por ejemplo, Erik Expósito y Rafa Mujica, fichado esta misma semana por un club de Catar que se fijó en él por su buen hacer en Portugal. Aquel primer ejemplo es Nacho Casanova.

No corrían tiempo felices para la UD cundo debutó, porque lo hizo en la primera temporada de la última etapa de la entidad en la extinta Segunda B, la 2024-05. Jugó sólo dos partidos antes de irse cedido al Castillo para regresar el curso siguiente, el del ascenso a Segunda. Siete partidos, dos goles y muy pocas oportunidades. Como también los dos años siguientes, ya en la categoría de plata, donde acumuló 17 encuentros y un solo tanto.

Había que cambiar de rumbo en busca de la felicidad y así lo hizo. Tras un paso por el Águilas, con el que marcó 18 goles en 27 partidos de vuelta en Segunda B, le llamó el Mallorca, donde antes habían recalado otros examarillos como los hermanos Valerón y donde en ese momento se forjaban los gemelos Castellano. No sabría decir por qué el club balear se fijaba tanto en los futbolistas canarios, quizá fuera «un tema de representantes», pero el caso es que acabó allí y en su equipo representativo, en el que coincidió con otros grancanarios como Nauzet Pérez, Ione Puga o Carlos.

«Fue un paso grande», recuerda, porque en los primeros cinco meses, pese a que jugaba siempre con el filial, entrenaba con el primer equipo a las órdenes de Gregorio Manzano, que llevaría al equipo a clasificarse quinto al final del curso. «No tuve oportunidades porque la competencia era increíble. Estaban Güiza, Arango, Trejo, Webó, Ibagaza... Yo venía de Las Palmas y tampoco es que fuera el gran titular; estaba Marcos Márquez en aquella época».

Un estilo marcado

Mientras hace un impás en el trabajo que le encanta desde accedió a él el verano pasado, reflexiona sobre los motivos por lo que un delantero centro isleño suele tener poco éxito en la UD. «En el fútbol canario nuca ha habido tantos delanteros centro. Tú vas a ver las escuelas en Las Palmas o Tenerife y hay muchos jugadores de balón al pie, de creación, de asociación... y poco de buscar directamente al delantero, como por ejemplo en el País Vasco o incluso este mismo Mallorca, que juega mucho con ellos. En Las Palmas se juega a otra cosa y es difícil destacar dentro de un conjunto que juega a asociarse más que a buscar desmarques en largo o centros directamente», explica el isleño.

Con humildad, más allá de todo, Casanova admite que en esta UD no hubiera podido jugar pero no porque sus características no se amoldasen al estilo de juego del equipo, sino porque asume que nunca fue un jugador top.

«En Primera División son muy buenos, esto es lo que hay. Yo nunca jugué en Primera y no sé si estaba capacitado para hacerlo, pero si no llegué fue porque no di el nivel suficiente para llegar. Hay que ser crítico con uno mismo. En Las Palmas hay una calidad técnica...», reconoce.

Sin embargo, y pese a que «las cosas no salieron tan bien como esperaba» en el Mallorca, su paso por allí le hizo «ser mejor jugador», lo suficiente para, después de dejar 11 goles en 31 partidos con el Alicante, marcharse a Austria, donde más disfrutó. «Es un fútbol que a mí me iba mejor porque tenía más calidad que los jugadores de Austria pero les igualaba en fuerza, entonces a ese nivel podía competir un poco más. Yo era un tío de llegar al área, de segunda jugada, de competir, y ese fútbol era diferente al de Las Palmas, que por eso igual llegué al primer equipo, porque era distinto.

Casanova estuvo un total de siete temporadas en Austria, en cuatro equipos, aunque fue con los dos primeros con los que iba a ser partícipe de sendas gestas de los clubes. En su primer año, en las filas del Ried de la máxima categoría, alcanzó la final de Copa, pero la perdió ante el Salzburgo, uno de los poderosos del país; en el segundo, ahora con el Pasching de una liga regional equivalente a la que era la Segunda B española, también llegó al partido definitivo del torneo del KO, pero esta vez lo ganó. Aquel 1-0 al Austria Viena, el otro gigante, tras eliminar fuera de casa al Rapid y al verdugo del año anterior, fue único.

«Éramos una especie de Girona porque estábamos subvencionados por así decirlo por el Red Bull Salzburgo, con jugadores muy buenos, pero aún así eliminamos a los tres primeros de primera división en su campo y a partido único. Fue una experiencia increíble. Lo recuerdo con mucho cariño porque es el único título que gané». Y no es poco.

Nacho se retiró realmente del fútbol en 2019 a pesar de que pasó un año en el Cynthialbalonga de Italia, un equipo regional, y desde entonces vive en Barcelona. Se sacó el carné de entrenador porque era «lo más cerca de seguir jugando», y tras estrenarse en un equipo de mujeres accedió el verano pasado al RCD Espanyol, donde hoy dirige en las categorías inferiores de la sección femenina. «Yo sé que está un poco en entredicho el fútbol femenino, pero no me arrepiento de nada, estoy disfrutando muchísimo y no me importaría seguir en este camino lo que haga falta. Me gustaría crecer en el club, está claro, es todo muy profesional y estoy muy contento de estar aquí», comenta de su trabajo en la entidad periquita.

Después de cinco años en la ciudad condal y con la ilusión de progresar como técnico, Casanova está bien donde está, pero no esconde, es imposible, que en algún momento ha pensado en poder dirigir a la UD Las Palmas: «Es el sueño de todo entrenador canario. Llevo casi 20 años fuera y sería un buen motivo para volver ahí». El futuro dirá.

