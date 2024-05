Ni sin balón ni con balón

La UD Las Palmas cedió la pelota al Mallorca en la primera parte y el plan no funcionó. En la segunda lo recuperó y tampoco. La estrategia, con Moleiro sorprendentemente en el banquillo de inicio, salió rana. El cuadro amarillo sumó un nuevo partido con derrota y sin marcar; sólo lo ha hecho una vez, por medio de un cabezazo de Juanma Herzog en Vigo, en las últimas 12 horas y media de juego. Un auténtico drama.

Justo en plena crisis de juego y de resultados, cuando todos en el seno de la UD habían defendido a ultranza el estilo de juego innegociable con el que el equipo había conseguido salvarse prácticamente desde principios de febrero, García Pimienta fue menos García Pimienta que nunca. En la búsqueda de una reacción que no llega nunca el técnico planteó un partido de renuncia a la pelota en busca de un fútbol más directo, sin éxito. Luego rectificó y el cuadro amarillo se pareció más a sí mismo, y dominó más, pero tampoco tuvo resultado. Sin balón primero y con balón después, Las Palmas volvió a perder.

Pero llamó la atención el miedo con el que la UD afrontó la cita de Son Moix ante el RCD Mallorca, más necesitado porque sólo contaba con seis puntos más que el Cádiz, que marca el descenso –ahora está a tres de su rival de ayer–. El exceso de respeto se vio desde el inicio del encuentro y luego lo confirmaron los jugadores y el entrenador, que admitieron la estrategia de dar un paso atrás por el supuesto empuje del Mallorca, aunque en realidad lo que animó al cuadro balear fue que un equipo que sólo sabe hacer una cosa dejara de hacerla.

Así, los bermellones, que no alardean de nada ni van sobrados por la categoría, apretaron lo justo para que en una jugada en la que la fortuna les sonrió –el tiro de Gio González toca en la bota de Álex Suárez, elemento clave para que el balón entrara en la portería de Valles– se adelantaran a la media hora y luego pasaran una entera apenas sin sufrir.

Más posesión del Mallorca

La primera parte del duelo registró una posesión del 62% para el Mallorca y del 38% para Las Palmas, que si bien sólo recibió un disparo en su portería, no probó a Rajkovic; dos chuts lejanos y altos de Javi Muñoz y de Araujo fueron la única aportación ofensiva del cuadro isleño.

En ese contexto, quizá el más perjudicado fue Sory Kaba, al que sólo se le considera en el equipo para mandarle pelotazos sin sentido para que trate de cogerlos. No deja de ser una visión bastante peculiar del juego directo que tiene García Pimienta, seguramente porque en su paleta no hay más que un color. El guineano, aislado por completo en un equipo que defendía, apenas ha tenido la oportunidad de destacar con los mejores en el campo, con el grupo con la vocación de atacar y de ir hacia arriba. Y así, siempre queda señalado y es blanco de la mofa de buena parte de la afición.

Kaba, quien cuenta ya incluso con el rechazo de Luis Helguera y de Miguel Ángel Ramírez, fue otra de los novedades en busca de la reacción que no llegó, como también fue, en este caso por su ausencia, Alberto Moleiro, que salió del once por una extraña estrategia de cambiar el partido en la segunda parte. Lo hizo, pero a veces, sobre todo cuando vas por debajo, no da. En cualquier caso, permitirse el lujo de prescindir del jugador más enchufado de la plantilla durante 45 minutos, que seguramente habrían sido más si el duelo hubiera estado igualado, fue una temeridad.

En esa segunda parte con el tinerfeño en el campo Las Palmas recuperó el balón y el Mallorca se echó hacia atrás, es decir, que cada uno hizo lo que mejor sabe hacer. Fue sólo entonces cuando las fuerzas se igualaron y los amarillos dieron la sensación de poder empatar, pero se quedó sólo en eso, es una sensación, porque únicamente probaron a Rajkovic con un tiro de Moleiro que llevaba peligro. Fue la única ocasión clara.

Recuperación de la pelota

La UD acabó ese segundo periodo con una posesión del 74%, por el 26% del Mallorca. Una versión más real de sí misma, pero con idéntico resultado negativo. El verdadero drama de Las Palmas radica en algo que se vio y se dijo siempre, pero que ni los jugadores ni el entrenador aceptaron porque consideraban que mencionarlo era minimizar el éxito que refrendaban los resultados, y no era otra cosa que la falta de gol pese a las victorias y el estado de gracia de Valles, que paraba todo.

Pasado el tiempo, la realidad ha caído de bruces y la UD suma sólo un tanto en las últimas 12 horas y media de juego, el que marcó el filial Juanma Herzog en Vigo a la salida de un córner. Además, en la racha de ocho derrotas consecutivas ha encajado 15 goles. Con y sin balón, este equipo no va.

