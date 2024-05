La UD Las Palmas va a por Sergio Ruiz tras el descenso del Granada

La UD Las Palmas quiere repatriar a Sergio Ruiz. Sin sellar todavía la permanencia, algo que conseguiría como muy pronto el miércoles si el Cádiz no gana en el Sánchez-Pizjuán, y sin saber quién va a entrenar al equipo la próxima temporada, el club diseña el curso que viene y en ese nuevo dibujo entraría el centrocampista cántabro, quien ya formara parte de la plantilla amarilla durante una campaña y media entre agosto de 2020 y diciembre de 2021. El descenso confirmado del Granada CF, donde el de Astillero juega desde la campaña 2022-23, facilita la operación retorno del futbolista, que tiene contrato con la entidad nazarí hasta 2026, lo que significa que los clubes tendrán que negociar un traspaso.

No es nuevo el gusto del director deportivo Luis Helguera por Sergio Ruiz, ya que fue él mismo quien lo incorporó a la UD justo después de la temporada de la pandemia por medio de una cesión del Charlotte estadounidense, que se lo había comprado al Racing de Santander semanas antes, pero como los estragos del covid le impidieron inscribirse como nuevo equipo de la MLS, tuvo que prestarlo durante 18 meses.

Casi tres años después de que se marchara de Las Palmas, el centrocampista, ahora con 29, gusta todavía en la dirección deportiva, más todavía después de que por fin haya jugado, y con protagonismo, en Primera División, aunque su equipo bajara a Segunda el sábado pasado tras el triunfo del Mallorca sobre la UD; ha jugado 32 de los 34 partidos y ha dado cuatro asistencias.

Sergio Ruiz trata de quitar el balón a Javi Muñoz durante el UD-Granada. / Juan Castro

Con el regreso del equipo andaluz a la categoría de plata una temporada después de haber subido directo junto a la UD, el club nazarí vería con buenos ojos sacar dinero por el jugador, quien, por su parte, está encantado con la idea de volver a Gran Canaria y tener una nueva oportunidad de jugar en Primera.

Valor de dos millones

El valor de mercado del cántabro es de unos dos millones de euros según la web especializada Transfermarkt, por lo que las cifras de un posible traspaso estarían por debajo dada la situación de desventaja del Granada y la edad del jugador, que cumplirá 30 años en diciembre. En cualquier caso, será una cuestión que los clubes tendrán que negociar. Incluso, el propio futbolista podría forzar una salida.

Sergio Ruiz, en su etapa en la UD Las Palmas. / Andrés Cruz

En la dirección deportiva amarilla entienden que Sergio Ruiz encajaría a la perfección en la plantilla, toda vez que se trata de un centrocampista con muy buen manejo del balón, que puede jugar tanto de mediocentro como de interior y que tiene una gran capacidad para conducir la pelota pegada al pie y llegar arriba. Además, pese a que en el presente curso no ha visto portería, en su etapa en la UD demostró que tiene gol, como lo demuestran los cinco tantos que marcó en la campaña 2020-21 a las órdenes de Pepe Mel.

Además de los cinco goles, el de Astillero dio seis pases de gol y fue, seguramente, el mejor jugador de la temporada, en la que Las Palmas, todavía en pleno proceso de reconstrucción tras el fiasco del curso 2018-19, en el que apostó todo al ascenso por la vía rápida después de bajar y lo que hizo fue crearse un problema económico que le costó solucionar, agradó con jugadores nuevos como el propio Sergio Ruiz, Rober, Pejiño o Loiodice.

Mal momento personal

Sin embargo, en los primeros meses de la campaña siguiente, después de haber padecido el covid durante la pretemporada, lo que le obligó a abandonar la concentración de Marbella y confinarse en su pueblo, el cántabro vivió un infierno en forma de depresión que le obligó a dejar de jugar después de las cinco primeras jornadas. Hizo un intento por volver en noviembre y de hecho jugó, pero no le vino bien: a finales de ese mes, antes de que terminara su cesión en la UD, decidió para y marcharse a Astillero.

Mensaje de despedida

Así se despidió del grupo en un corro en Barranco Seco: «Sólo quería comentaros que por una serie de circunstancias personales, de trabajo, por una serie de preocupaciones que he tenido a lo largo de los últimos meses que se han ido acumulando, acumulando, acumulando, mi cabeza ha dicho basta. Evidentemente, ni podía entrenar ni podía estar tranquilo en casa. Ahora mismo es momento de centrarme en mí, en mi salud mental y física y olvidar un poco al Sergio Ruiz futbolista y centrarme en el Sergio Ruiz persona porque al final es lo más importante. He decidido con el club, que me ha dado todo su apoyo, irme unos días a mi casa para seguir el tratamiento y las pautas que me han dado tanto el psicólogo como el psiquiatra y demás. Os agradezco todo el apoyo, espero que os vaya muy bien y espero muy pronto, muy pronto, volver a estar aquí con vosotros».

Sergio Ruiz sólo jugó durante unos meses en el Charlotte de Estados Unidos y fue fichado por el Granda por alrededor de un millón

A Las Palmas le fue bien –subió a Primera dos cursos después– y a Sergio Ruiz también. La obligación del jugador era marcharse a Estados Unidos para enrolarse en las filas del Charlotte FC, con el que debutó en marzo de 2022 con el grancanario Miguel Ángel Ramírez, hoy en el Sporting, como entrenador –luego sería relegado del banquillo–. Pero el futbolista no era feliz, por lo que el verano siguiente buscó una salida y la encontró en el Granada, que pagó alrededor de un millón por él. En Segunda, jugó 19 partidos, marcó un gol y dio una asistencia. En Primera, sus números mejoraron.

Y por eso, y por el buen recuerdo que dejó, la UD quiere repatriar a Sergio Ruiz de cara a la temporada que viene. Se trata, además, de un jugador cuyo coste no sería elevado, cuestión indispensable en la política de fichajes del club.

Manu Fuster, Viti e Iván Gil

Cabe recordar que la entidad amarilla, además del interés serio por el cántabro, tiene cerrados ya tres fichajes de futbolistas que hoy juegan en Segunda División, como son Manu Fuster, Viti e Iván Gil. El primero de ellos vendrá por una cantidad de alrededor de un millón y medio procedente del Albacete, mientras que los otros dos recalarán en la UD a coste cero por terminar sus contratos con el Oviedo y el Andorra, respectivamente. Además, Las Palmas ejecutará su opción sobre Marvin. Es el futuro, en el que también puede estar Sergio Ruiz.