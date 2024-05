Pimienta: «Para no perder en Cádiz tenemos que ir a ganar»

Un alivio estratosférico. Para Xavi García Pimienta y para toda la familia amarilla, que con el empate frente al Real Betis (2-2) frenó la sangría de derrotas y dejó la salvación a un solo punto. Al técnico se le vio aliviado al término del choque, hasta el punto que por primera vez sonrió cuando este medio le cuestionó por su futuro, ya al final de su comparecencia. Ante la pregunta de si ante el Cádiz y el Alavés serán sus dos últimos partidos en el banquillo de la UD Las Palmas, deslizó que la mala racha de resultados a podido hacer mella en su continuidad.

«No lo sé. Estamos muy cerca del objetivo. Se está haciendo largo. Por desgracia esta mala racha con la que no contábamos nos está alargando esta situación. A ver si el domingo somos capaces de conseguir no perder en Cádiz. Para eso tenemos que ir a ganar, y si por lo que sea no lo conseguimos, tenemos el sábado que viene aquí contra el Alavés, y una vez consigamos el objetivo ya se hablará del resto de cosas», comentó el barcelonés en un tono sosegado.

Antes, García Pimienta había alabado la labor de los suyos en un partido nada fácil. «Sabíamos que jugábamos contra un equipazo. Hemos tenido ese amor propio para generar esas ocasiones de gol. Es cierto que las pérdidas que teníamos hacía que se generasen acciones del Betis. Estamos a un punto de conseguirlo, faltan dos partidos. Los jugadores se han dejado la vida. Han hecho un partido de mucha entrega. Luego con la última ocasión de Pejiño que ha sido clarísima. Si se dejan la vida de esta manera voy con ellos al final del mundo», valoró.

Últimos esfuerzos

A la UD no le queda otra que poner el foco ya en el choque de pasado mañana (18.00 horas) ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla. «Lástima que sólo tenemos tres días para preparar y descansar. Tenemos que hacer un esfuerzo todos, esto ya se acaba, no tenemos margen. Es un partido que es una auténtica final. Aun teniendo otro partido más por delante sabemos que si hacemos las cosas bien se cumple el objetivo. Va a ser un partido muy exigente. Si somos capaces de jugar de esta manera estaremos más cerca de lograr el objetivo», insistió el catalán.

Además, el técnico amarillo se refirió a Pejiño, que falló una ocasión clara en el último minuto del descuento. «Llevaba tiempo sin participar. He visto que en esos 10 minutos iba a tener alguna ocasión. Lástima que no marcase el gol porque hubiéramos conseguido el objetivo», lamentó.

«La grada... Nuevamente me quito el sombrero, pero es que no tenía ninguna duda. 22.000 un jueves, que la gente está trabajando y hacía mal tiempo... La gente no ha parado de animar. Hemos jugado contra un rival que era alegre en el juego, que dejaba gente descolgada… Es cierto que para el espectador es muy bonito, es agradable de ver, pero no para los que estamos sufriendo», señaló el entrenador amarillo.

En cuanto a la preparación para el choque trascendental en el Nuevo Mirandilla, donde la UD Las Palmas se salvaría con un punto, García Pimienta reveló: «Haremos pocos entrenamientos, estamos a final de temporada, el equipo está entrenado y el equipo está entrenado. Haremos trabajo a nivel de vídeo».