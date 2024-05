Pimienta y la final del siglo del Mirandilla: "¿Rezar? Creo más en el trabajo, el Cádiz también rezará"

Una cuestión de fe en el 'pimientismo' Xavi García Pimienta, con la ausencia de Sinkgraven, no está para oraciones. A la cuestión de si es religioso y rezará para puntuar en Cádiz por la permanencia de la UD, desvela que se fía más del trabajo. "Sí, pero creo más en el trabajo; en el Cádiz también rezarán". En igualdad de fuerzas en la materia de la fe, debe imponerse el estilo y la táctica. Admite que es el partido más importante de su carrera y reclama "nuestra mejor versión" para salir victorioso.

"El Cádiz es un grandísimo rival, logró reponerse de dos situaciones en las que estaba contra las cuerdas. Ellos tienen que ganar y vamos a competirlo al cien por cien", determina. Pide a sus pupilos que "sepan convivir" con la presión del ambiente. "A la inversa aquí sería exactamente igual, se trata de un rival competitivo. Hay que sabe convivir con esta situación, será un partido más que exigente. Debemos generar situaciones de gol".

En relación al paso al frente que dio el equipo ante el Betis, recuerda que la formación bética no vino al Gran Canaria a poner la guagua. De cara al pulso de mañana y desde las 18.00 horas en el Nuevo Mirandilla, pronostica un Cádiz muy ofensivo -solo le vale la victoria-. "El rival [Real Betis] invitó a que tuviésemos más ocasiones y jugando al máximo nivel, estuvimos muy cerca de ganar y muy cerca de perder (...) Ahora no sabemos cómo el Cádiz irá a plantear el partido, ellos tienen la necesidad de ganar y la tensión del partido nos hará llevarlo hacia dónde más nos interese. Hay que transitar de forma rápida; lograr el objetivo desde la paciencia. Pero el Cádiz es un rival muy potente".

Para Pimienta, no cabe relajación alguna. "No podemos hacer una primera como la de Mallorca". Y reconoce a los cuatro vientos que saldrá a ganar -el empate vale a los grancanarios y desciende al Cádiz-. "Si planteas el partido para empatarlo, lo normal es que lo pierdas. No lo puedes ganar en el 90', tienes que jugar con nuestras armas".

Un rival kamikaze y el interés del Sevilla

El mayor grado de peligro del Cádiz es su registro suicida. Además, desecha rotaciones. "Falta el entrenamiento de hoy y luego veremos, hay ánimo y muchas ganas de hacer algo grande y finiquitar la temporada (...) Les hace peligrosos la necesidad que tienen, los dos nos jugamos muchísimo. Para alcanzar el éxito, hay que competir al 100 por 100. Tenemos que hacer un partido desde el orden, con balón, y competirlo mucho sin él. Nos estamos jugando muchísimo y los dos tenemos la misma necesidad".

En relación al interés del Sevilla por ficharle, no quiso distraer el foco. "Primero fue el Mallorca y ahora...el Sevilla. Mira lo que tenemos entre manos, nos estamos jugando muchísimo y solo pienso en lograr la permanencia".