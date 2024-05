La UD Las Palmas fichará a otro portero además de Dinko Horkas; Aarón Escandell se va

La portería de la UD Las Palmas sufrirá un cambio integral con respecto a la temporada pasada. En realidad, la mitad de la plantilla será nueva, pero en lo que afecta a la meta, los dos que ocuparán las fichas profesionales el curso 2023-24 serán distintos, toda vez que, además del croata Dinko Horkas, con el que ya hay un acuerdo cerrado, el club quiere fichar a otro guardián, lo que significa, en consecuencia, que Álvaro Valles y Aarón Escandell se marcharán este verano.

Lo del sevillano estaba cantado, pues desde el verano pasado quedó sabido que no quería ampliar su contrato, cuestión que Miguel Ángel Ramírez confirmó hace ya un mes y medio y también el martes pasado, en su última comparecencia. Añadió el presidente entonces y hace tres días que la solución para quien termine su vínculo en junio de 2025 en firmar una ampliación o salir, esto último bien mediante una venta o bien mediante una rescisión. Valles se irá por la primera vía; Aarón, aún no se sabe cómo.

Pero la idea de la dirección deportiva es apostar por un portero más titular que Dinko Horkas, uno de los siete fichajes que la UD Las Palmas tiene cerrados para el curso que viene –los otros son Campaña y Marvin, que siguen pero con otro contrato, y Manu Fuster, Viti, Iván Gil y Jaime Mata–. El croata, de 25 años y 1,89 metros de altura, llega libre procedente del Lokomotiv Plovdiv de Bulgaria, donde militó las dos últimas campañas. Los informes que manejaba la entidad eran muy buenos y fue entonces cuando Branko Milovanovic, asesor del presidente y jefe de scouting internacional, tal y como aparece en el organigrama de la UD, entró en acción para ejecutar la operación por sus contactos en el Este.

Aarón atrapa el balón durante el choque ante el Sevilla. / José Carlos Guerra

Pero en principio la idea es que el balcánico tenga un rol más de suplente que el que venga, si bien una vez en acción durante la pretemporada cualquiera puede ganarse el puesto y convencer al nuevo entrenador. En cuanto al guardameta que está por venir, el club peina igualmente el mercado internacional, toda vez que el nacional está complicado. Así las cosas, es más que probable que los dos guardianes del curso que viene sean extranjeros.

Puede ir para largo

El verano es largo y de momento no supone una urgencia, pues al menos la UD, que comenzará la pretemporada el lunes 8 de julio, tiene cerrado ya a Horkas. Tampoco se presumen rápidas las salidas de Valles y de Aarón. En cuanto al sevillano, el Betis es el mejor posicionado para hacerse con sus servicios, pero falta el acuerdo económico. Según varias fuentes, la cantidad ofrecida por la entidad verdiblanca estaría en torno a los ocho millones, cifra considerable si se tiene en cuenta que al meta le queda sólo un año de contrato y el club ha manifestado públicamente su intención de traspasarle.

Valles para el penalti a Giuliano en el choque ante el Alavés. / José Carlos Guerra

Tanto Ramírez como Helguera son conscientes de que no podrán recibir mucho más por el de La Rinconada, y descartan por supuesto que nadie vaya a volver a ofrecer 20 millones –el total aproximado entre la cantidad fija y las variables– como hizo el Nottingham Forest en el último día del pasado mercado de invierno. Entonces la UD decidió no venderle por no perder al que seguramente había sido el más destacado de la plantilla hasta el momento, y el club inglés firmó a un guardameta, el belga Mats Sels, del Estrasburgo, por unos ocho kilos.

El plan con Aarón es distinto, ya que incluso podría marcharse mediante un rescisión de contrato toda vez que su coste no es excesivo. Las Palmas pagó varios cientos de miles de euros por él al Cartagena el verano pasado para que fuera el suplente de Valles, quien gozaba de la confianza plena de Xavi García Pimienta, a quien luego la temporada dio la razón.

Sandro bate a Aarón en el Cartagena-UD de la temproada pasada. / Lof

Más allá de que su papel haya siso secundario, el valenciano cumplió su misión. Cabe recordar que Aarón fue titular en el partido clave por el ascenso que la UD disputó en el Cartagonova en la penúltima jornada de la temporada pasada, cuando los blanquinegros se adelantaron y los amarillos remontaron pronto, con tantos de Loiodice y Sandro, y acabar con una goleada (1-4) para depender de sí mismos para ascender directo en el duelo final.

Tuvo que pasar más de un mes y medio para que el traspaso del guardameta cristalizara, aunque todo el mundo sabía desde que acabó el curso anterior acabaría por llegar a la Isla. Finalmente lo hizo en pleno stage en Marbella, justo cuando Álex Domínguez concretó su salida al Toulouse francés, donde es suplente.

Aarón, durante el partido de Copa en Tenerife. / Carsten W. Lauritsen

Aarón Escandell, que cumplirá 29 años en septiembre, dejará la UD con sólo dos participaciones ligueras en su haber, una en Montjuic ante el Barcelona, donde Valles fue expulsado en la primera parte, y otra en el Gran Canaria frente al Sevilla por la sanción correspondiente del andaluz. Encajó tres goles. Además, jugó la totalidad de los minutos en Copa del Rey, en Manacor, en Tudela y en Tenerife. Entre los tres duelos, recibió tres tantos.

Ahora no le faltará cartel en algún equipo de Segunda, donde no le faltan ofertas, ni quizá en una categoría superior dentro o fuera del país. En todo caso, apunta a salir de la UD porque el club quiere fichar a otro portero además de Dinko Horkas.