La UD Las Palmas, pendiente de Elda y de Eibar para la llegada de Luis Carrión al banquillo

Primer match ball para la llegada de Luis Carrión al banquillo de la UD Las Palmas. Es el favorito de la entidad amarilla desde hace mucho tiempo para sustituir a Xavi García Pimienta y no ha dejado de serlo por mucho que el Real Oviedo, equipo al que dirige, tenga la posibilidad de jugar la promoción de ascenso a Primera División. Depende de sí mismo en la última jornada que se disputa el domingo (17.30 horas) y eso siempre es una ventaja, pero no lo tiene fácil. En el caso de que no se clasificara entre los seis primeros, el anuncio del fichaje del catalán para dirigir el proyecto 2024-25 sería cuestión de horas, aunque el club amarillo no tiene prisa, hasta tal punto que no descarta esperarle.

Pero los dirigentes preferirían tenerle bajo la disciplina de la UD cuanto antes, y para que eso sea posible el Oviedo tiene que quedar fuera de la promoción cuando acabe LaLiga Hypermotion alrededor de las 19.30. La cuentas para el cuadro carbayón son sencillas: si gana, luchará por subir a Primera; si no lo hace, dependerá de lo que hagan el Racing de Santander y, sobre todo, su eterno rival, el Real Sporting de Gijón.

El conjunto que dirige el grancanario Miguel Ángel Ramírez, que entró en la lucha por meterse en el playoff gracias a que el fin de semana pasado ganó al Eibar en El Molinón, tiene que ganar en el campo del Eldense, que no se juega nada. No le queda otra. Si lo hace, entonces el Oviedo estaría obligado a vencer en Ipurua al cuadro armero, tercero y que para tener alguna opción de subir directo también necesita el triunfo. A los carbayones no les valdría con empatar, pues tiene el golaveraje perdido con el Sporting.

Luis Carrión, antes del UD-Cartagena de la temporada 2022-23. / Juan Castro

Cabe destacar que si el Leganés suma un sólo punto frente al Elche, que no se juega nada, en Butarque, sería equipo de Primera División, por lo que las opciones del Eibar de ascender por la vía rápida son remotas. Sin embargo, le convendría ganar para mantener la tercera plaza que le permitiría salir ganador en caso de empate después de una prórroga y jugar los partidos de vuelta en casa.

Si no lo hace, el Espanyol tendría muchas posibilidades de adelantarle, toda vez que recibe en Cornellá al Cartagena, sin nada en juego. Si ganara y el Eibar no lo hiciera, acabaría tercero.

El Racing de Santander

Hay una opción de que el conjunto del Principado quede entre los seis primeros aun perdiendo en Eibar y ganando el Sporting en Elda. Para ello, el Racing de Santander tendría que perder en el campo del Villarreal B, colista y ya descendido, por lo que es una posibilidad remota.

Así las cosas, y pese a que el Oviedo depende de sí mismo, no lo tiene tan fácil como a priori podría parecer. Si sale vencedor de Ipurua todo quedaría resuelto, pero no es una misión sencilla. Mientras, la UD se mantiene a la espera.

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD. / Andrés Cruz

Cabe recordar que el presidente Miguel Ángel Ramírez aseguró en su comparecencia del pasado martes que tenía al entrenador «prácticamente cerrado», pero que no daba su nombre «por respeto» al técnico. Seguramente se refería al hecho de que el barcelonés estaba todavía en plena competición, esa que puede terminar para el Oviedo esta tarde.

Si es así el anuncio del fichaje del técnico, que terminaría su contrato con la entidad asturiana, sería inminente. Si no, la UD se plantearía incluso esperarle por mucho que durante las últimas semanas y días haya recibido el ofrecimiento de varios entrenadores, como por ejemplo Óscar García Junyent.

El entrenador, que renovaría en caso de ascenso, está al corriente de los fichajes amarillos

Las semifinales del playoff, al contrario que cuando Las Palmas participó en él hace dos temporadas, no comenzarán tres días después del término del campeonato, sino el fin de semana que viene. Eso sí, los partidos de vuelta serán entre semana, lo que significa que el Oviedo, en caso de clasificarse, podría terminar el curso el miércoles 12 o el jueves 13 de junio. Si llegara a la final, la misma concluiría el domingo 23, en plena disputa de la Eurocopa. Si el Oviedo sube, el técnico renovaría de manera automática.

Sea como fuere, en la UD no hay urgencia, pues ya tiene avanzados los deberes de cara al curso que viene. El club tiene cerrados ya hasta cinco fichajes que se anunciarán poco a poco a partir de la próxima semana, en cuanto acabe la competición. Se trata de Manu Fuster, Viti Rozada, Iván Gil, Dinko Horkas y Jaime Mata. Además, Marvin y Campaña continuarán. Luis Carrión está al tanto de todo.