El Betis y la UD negocian los traspasos de Moleiro y Valles

El Real Betis Balompié no sólo quiere a Álvaro Valles, algo ya sabido desde hace meses, sino también a Alberto Moleiro. A los dos. Ambos tienen contrato vigente con la UD Las Palmas, el primero hasta 2025 y el segundo hasta 2026, por lo que su salida sería mediante un traspaso que las entidades andaluza y canaria negocian. Un tira y afloja que podría cristalizar en la salida del portero y del centrocampista hacia Heliópolis. Un buen salto.

Las negociaciones, sin embargo, no son sencillas, toda vez que la UD quiere ingresar el mayor dinero posible por la venta de dos de sus mejores futbolistas y el Betis pagar cuanto menos mejor, y en esas interlocuciones están.

Si bien el caso de Moleiro no tiene la misma urgencia que el de Valles porque su contrato termina dentro de dos años y no el que viene, la UD prefiere no esperar al verano de 2025, cuando el precio del jugador bajaría por el simple hecho de que meses después sería libre de firmar con cualquier otro club. El tinerfeño, por su parte, también entiende que es el momento justo para dar un salto en su carrera después de una temporada llena de altibajos en la que no tuvo todo el protagonismo que hubiera querido, seguramente perjudicado por el empecinamiento de Xavi García Pimienta de colocarle por la izquierda y no por el centro, donde más rinde.

Moleiro tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros, la cantidad que quedó estipulada si el equipo estaba en Primera División, como es el caso, cuando renovó a principios de julio de 2022, poco después de la caída frente al CD Tenerife en el playoff, por cuatro temporadas. Sin embargo, nadie pagará esa cantidad y la UD es consciente de ello. Por eso negociará por menos.

Interés de varios

Hasta ahora la entidad amarilla, consciente del interés de varios equipos –como por ejemplo el Inter de Milán– por el centrocampista, ha pedido en torno a 25-30 millones, sin embargo, las cifras que barajan tanto el Betis como la UD para el traspaso del tinerfeño estarían en torno a los 15 millones más una serie de variables que elevarían el precio final. Es lo que vale el futbolista y así lo entienden las partes. En un mercado en que los clubes gastan muy poco, casi nadie estaría dispuesta a desembolsar mucho más.

El gusto del Betis por Moleiro, cuyo agente conoce bien al club verdiblanco porque, entre otras cosas, tiene a Ayoze Pérez en el club, viene de lejos. Ya el grancanario Alexis Trujillo, miembro de la secretaría técnica de la entidad verdiblanca, dejó clara su predilección por el tinerfeño. «Es un jugador con una creatividad y una velocidad notable, está demostrando su valía. Ha superado los problemas físicos que tuvo –una lesión muscular con recaída que le impidió debutar en la temporada hasta finales de octubre–, y hay que tener mucho cuidado con él. Me gusta su regate y está creciendo muchísimo».

Las palabras las pronunció en una entrevista con este medio a finales de noviembre del año pasado, días antes de que la UD se enfrentará con el Betis en el Villamarín. Aquel día el cuadro de Pellegrini se impuso con un gol de Willian José en la primera parte, pero en la segunda el equipo amarillo, con un Moleiro estelar, dominó por completo y gozó de varias ocasiones de gol claras para empatar, pero adoleció de falta de pegada. De alguna manera, dejó su sello donde ahora le quieren, en el mismo lugar donde Pedri encandiló a los ojeadores del FC Barcelona en la pretemporada de 2019.

En Heliópolis también conocen a la perfección a Álvaro Valles, formado en las categorías inferiores del club hasta que fichó por la UD en 2018. Primero estuvo en el filial y luego dio el salto al primer equipo de la mano de Pepe Mel, si bien fue García Pimienta el que le dio la titularidad y la confianza en febrero de 2022.

«Lo conozco bien, salió de nuestra cantera. Es un jugador que ha ido aumentando su nivel de juego y está en un gran momento de forma. Es un futbolista interesante», comentó Alexis Trujillo en la misma entrevista.

Moleiro disputa un balón. / Efe / Efe

En cuanto a la cantidad de su traspaso, será muy inferior a la que ofreció el Nottingham Forest en el último día del pasado mercado invernal: 20 millones. El Betis, donde quiere recalar el jugador de La Rinconada, un barrio de Sevilla, para volver a casa, está dispuesto a poner ocho kilos por un futbolista que podría tener libre la próxima temporada, sin embargo, la venta segura de Rui Silva y el deseo del guardameta le harán pagar por él.

Así las cosas, entre Moleiro y Valles la UD podría embolsarse entre 23 y 25 millones, una cantidad considerable en un contexto en el que los clubes gastan lo menos posible. Lo que estás descartado es que algún jugador del Betis abarate las operaciones: no es una política habitual de la entidad. Prefiere separar.