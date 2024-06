Siete fichajes como avance para la UD Las Palmas

Ninguno es oficial todavía, pero la UD Las Palmas tiene cerrados ya al menos siete fichajes de cara a la próxima temporada 2023-24. Son siete caras nuevas que se suman a Marvin y Campaña, que continuarán, el primero tras el pago de dos millones al Real Madrid por el 50% del futbolista y el segundo tras la ejecución del año opcional que estipulaba el contrato que las partes firmaron el pasado mes de febrero. Mientras la entidad amarilla espera a Luis Carrión, que disputará el playoff con el Real Oviedo y podría terminar la campaña el miércoles 12 de junio, para que lidere el proyecto que viene, el club avanza en la confección de la plantilla con la incorporación de dos porteros, dos defensas, dos centrocampistas y dos delanteros.

Jasper cillessen - Portero / La Provincia

No serán los únicos refuerzos, puesto que aún faltan por llegar al menos un lateral derecho, un central, un centrocampista y dos delanteros, porque algunos de los miembros actuales del plantel, como Valles, Coco, Moleiro, Lemos, Mfulu, Enrique Clemente o Álex García se marcharán, en unos casos mediante traspasos, en otros mediante rescisiones de los contratos y en otros mediante cesiones En cualquier caso, la dirección deportiva tiene ya mucha tarea adelantada.

Dinko Horkas - Portero / La Provincia

Cabe destacar que de los siete fichajes cerrados hasta ahora la UD sólo pagará por Manu Futer, en concreto alrededor de 1,5 millones de euros, lo que significa que los otros seis llegarán a coste cero, un política cada vez más habitual en los clubes, también en el amarillo, cuyo director deportivo, Luis Helguera, sabe que tiene que adelantarse para firmar a futbolistas que terminen contrato porque cuenta con poco dinero para gastar, si bien este verano está previsto que los ingresos por ventas sean mayores y, por tanto, que la partida de gastos para nuevos jugadores sea mayor.

Viti Rozada - Lateral derecho / La Provincia

En cuanto a los porteros, el club tiene atados ya a los dos que ocuparán las fichas profesionales la temporada que viene, lo que significa que Valles y Aarón tendrán qu salir. El que llega a la Isla para ser titular es Jasper Cillessen, que aterrizará con la carta de libertad tras rescindir terminar su vínculo con el NEC Nimega de Países Bajos, donde estuvo los dos últimos cursos. A su 35 años, el neerlandés, quien militara anteriormente en el Ajax, el Barcelona y el Valencia, vuelve a España con la vitola de portero experimentado, con un Mundial como protagonista a sus espaldas (2014) y que sabe jugar con los pies, cuestión fundamental en el fútbol de Las Palmas.

Álex Muñoz - Lateral izquierdo / La Provincia.

Pero en principio, por edad, no le queda mucha trayectoria, y es por eso por lo que el club suma también a la plantilla al croata Horkas, que tiene 10 años menos y llega libre tras romper con el Lokomotiv Plovdiv de Bulgaria. La dirección deportiva amarilla manejaba bueno informes del guardameta que llegó a ser internacional sub 21 con Croacia. Aunque en principio su rol será de suplente, disputará el puesto con Cillessen en la próxima pretemporada.

La UD ha sumado también dos refuerzos en la zaga, en concreto, en los dos laterales, si bien ambos son polivalentes y pueden jugar en otras posiciones, otra de las pautas con las que trabaja el equipo de Helguera.

Manu Fuster - Centrocampista / La Provincia.

Para el lateral derecho llega Víctor Álvarez Rozada, apodado Viti –cumplirá 27 en septiembre–, au¡nque también puede actuar como extremo en la misma banda. De hecho, esa fue su posición oroginal, pero con el paso de los años la ha retrasado hasta convertirse en un defensa con mucho recorrido por su costado, titular indiscutible para Luis Carrión, que le conoce bien. Al igual que sucede con el técnico, el anuncio de su llegada tendrá que esperar a que el cuadro carbayón finalice su participación en el playoff. En el caso del jugador, es seguro que llegará con la carta de libertad.

Para el otro lado, donde la UD pierde al lateral izquierdo titular de las últimas tres temporadas, Sergi Cardona, la entidad ha cerrado la llegada de Álex Muñoz, que cumplirá 30 años en julio y que termina su contrato con el Levante, donde jugó los dos últimos cursos. El alicantino, además, cuenta como central zurdo, si bien el plan inicial es que sea protagonista por el costado. Con su fichaje, la dirección deportiva busca mantener el físico que aportaba el catalán e incluso mejorarlo.

Iván Gil - Centrocampista / La Provincia.

La gran esperanza

En el centro del campo, el más esperado es Manu Fuster, que en principio cuenta más como interior, si bien en el Albacete, con el que le quedaba un año más de vínculo, de ahí que el club isleño tenga que pagar, actuaba por la izquierda. En cualquier caso, mucha gente del fútbol coincide en que llevaba ya varios cursos llamando a las puertas de la Primera División después de cinco en Segunda a un gran nivel, pero su salida no se concretaba. Las Palmas ya quiso ficharle en el mercado de invierno, pero el club manchego pedía más de lo que cuesta ahora y su homólogo isleño no tenía prisa por incorporarle, ya que el acuerdo con el jugador estaba cerrado.

Ahora, asus 26 años, Fuster da el salto a la máxima categoría y apunta a ser uno de los titulares en el centro del campo amarillo. Le avalan, además, ocho goles y 11 asistencias en la temporada que acaba de terminar. Su buen golpeo del balón en las acciones a balón parado también fueron tenidas en cuenta por la dirección deportiva.

Jaime Mata - Delantero / La Provincia.

El otro centrocampista fichado ya por la UD es Iván Gil, más desconocido que los otros pero con una calidad enorme, tal y como demostró en el Andorra los tres últimos cursos. Al igual que el resto menos Manu Fuster, el catalán llegará libre tras terminar su contrato con la entidad del Principado y cuenta también en principio como interior, aunque también puede actuar como mediapunta y en la banda derecha. Tiene 24 años, se desempeña a la perfección con ambas piernas y en las dos últimas campañas sumó 10 tantos.

Para la delantera, el hombre, de momento, es Jaime Mata, que acabó su largo periplo en el Getafe y que llega de la mano de Deivid, amigo suyo desde que ambos coincidieran en el Valladolid. En octubre cumplirá 35 años, pero le avalan sus goles, cinco en la última temporada, en la que no fue indiscutible. Además, aporta fuerza, físico, y puede actuar también como extremo. No será el único delantero en llegar; tal y como avanzó Ramírez, faltan otros dos. Y no serán los únicos. Mientras llega Carrión, la UD avanza.