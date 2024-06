Mbappé, otra estrella en Gran Canaria como Cristiano y Messi

Kylian Mbappé, seguramente el mejor jugador del mundo en estos momentos, es la nueva superestrella de LaLiga. Su flamante fichaje por el Real Madrid para las próximas cinco temporadas le convierten en el gran aliciente para las aficiones de los 19 equipos restantes de la Primera División, incluidas la del FC Barcelona y la del Atlético de Madrid, rivales históricos del conjunto blanco. Algunos le animarán y otros le pitarán, pero es sin duda el gran atractivo de la competición española de cara al curso que viene.

También lo será para los seguidores de la UD Las Palmas, que gracias a que el equipo consiguió el objetivo y mantuvo la categoría podrá ver in situ a la mayor estrellas del mundo del fútbol junto a Haaland y Vinicius, que será su compañero en el ataque del equipo blanco. Para ello tiene que ocurrir que el jugador no esté sancionado ni lesionado, ni que Carlo Ancelotti decida darle descanso. En condiciones normales, Mbappé debería volar sobre el césped del Gran Canaria como lo hicieron Leo Messi y Cristiano Ronaldo en la anterior etapa amarilla en la élite, entre 2015 y 2018.

Está por ver cuándo tendrá que viajar el Real Madrid a la Isla para medirse con la UD. Ni siquiera hay fecha cerrada todavía para la celebración de la Asamblea de la RFEF en la que se sortea el calendario. Puede ser en verano, puede ser al final de la campaña o puede ser a la mitad, como sucedió en la temporada que acaba de terminar.

Aquel sábado 27 de enero, los amarillos, que se habían adelantado con un tanto de Javi Muñoz, perdieron finalmente tras la remontada del campeón de Europa gracias a los goles de Vinicius y Tchouaméni, este último en el tramo final.

Alicientes

Con el anuncio del fichaje de Mbappé anteayer más de uno habrá caído en que el francés, concentrado con su selección para preparar la Eurocopa, tendrá que pasar por Gran Canaria si no pasa nada raro. Las dos superestrellas de la última década en la Liga española ya jugaron en la Isla, con resultados dispares.

Si bien Leo Messi estuvo presente en los tres partidos que el Barça tuvo que jugar en Siete Palmas, correspondientes a las temporadas 2015-16, 2016-17 y 2017-18, e incluso marcó en esta última, Cristiano Ronaldo se fue de vacío en sus dos participaciones, lo que convierte al Estadio de Gran Canaria en uno de los poco en los que el portugués no dejó su sello goleador, el que todavía tiene, tanto como para ir a la Eurocopa.

El tanto del argentino, hoy jugador del Inter de Miami, fue en el único partido en ese periplo que el Barça no ganó a la UD (1-1). En los dos anteriores, el cuadro azulgrana se impuso (1-4 y 1-2), pero Messi no vio portería. También hubo un duelo que el Madrid, con el portugués en el once, no ganó, el del curso 2016-17 (2-2), en el anterior sí lo hizo.

Antes de Messi y Cristiano hay que remontarse mucho tiempo para ver una superestrella del fútbol en Gran Canaria. El último había sido Zinédine Zidane en aquel partido memorable de octubre de 2021. El francés, que acababa de fichar por el Real Madrid y que acabaría la temporada con el gol majestuoso en la final de la Champions frente al Bayer Leverkusen, adelantó a los suyos con un tanto extraordinario de falta directa: el balón entró por la escuadra de Nacho González.

Sin embargo, aquella noche entre semana estaba reservada para un imberbe Rubén Castro, que con dos tanto, en los minutos 74 y 89, deshizo el 2-2 para dejar un 4-2 que entró directamente a formar parte de la historia del club.

Aquel día no estuvo Luis Figo en el Estadio Insular, pero sí había estado presente la temporada anterior, justo después de su llegada a la entidad blanca desde el Barça. El Madrid se impuso por 0-1 con un gol de Guti, entonces delantero centro de Vicente del Bosque.

Esa temporada también pasó por el recinto de Siete Palmas Rivaldo, otra estrella del fútbol que, además, dejó su selló con el gol del triunfo del Barcelona, que al igual que el Madrid se impuso por la mínima (0-1).

Antes, con el Barça precisamente llegaron más astros, por encima de todos, Ronaldo Nazario, que hizo un doblete en la ida de las semifinales de la Copa del Rey del curso 1996-97 (0-4); y Diego Armando Maradona, que en su caso cayó frente a la UD por un gol de Koke Contreras en la 1983-84. Mbappé será el siguiente.

