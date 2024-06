Juanma Herzog salta definitivamente al primer equipo de la UD Las Palmas

La plantilla de la UD Las Palmas contó en la temporada que acaba de terminar con nueve jugadores que pasaron del filial al primer equipo y con otros dos que empezaron en la cantera de la entidad amarilla pero que debutaron como profesionales en otros clubes, Cristian Herrera y Sandro. En total, 11 futbolistas que pisaron en algún momento estuvieron en las categorías de base. Algunos como Sergi Cardona y Valles se irán, pero habrá uno que dará el salto seguro: Juanma Herzog.

El tinerfeño, que ya debutó en Primera este curso, el mismo día en que lo hizo de manera testimonial Iñaki González, estará en la dinámica del primer equipo y será uno de los centrales con los que contará el plantel. Comoquiera que aún tiene 20 años, lo más probables es que no tenga una de las 25 fichas profesionales, sino una del filial. En cualquier caso, estará desde el principio a las órdenes del nuevo entrenador, que será Luis Carrión, inmerso en el playoff de ascenso con el Real Oviedo.

Miguel Ángel Ramírez avanzó durante su comparecencia de la semana pasada que «Juanma Herzog cubrirá la plaza que deja Eric Curbelo». Lo hizo cuando relató la lista de jugadores de Las Palmas Atlético y del juvenil que participarán en la pretemporada –comienza al 8 de julio– y que estarán en el stage de Marbella –del 16 y al 26 de julio–, por lo que no aclaró si se refería a que el central formaría parte del primer equipo o simplemente formaría parte del periodo de preparación. Finalmente, Herzog estará en la dinámica del primer equipo.

Snadro felicita a Herzog por su gol al Villarreal. / Andrés Cruz

En él están puestas muchas esperanzas, si bien tendrá complicado ganarse el puesto, aunque eso dependerá de la nómina final de centrales, posición en la que, de momento, hay tres jugadores, Mika Mármol, Saúl Coco y Álex Suárez, de los que sólo este última tiene garantizada su presencia el curso que viene. Los otros dos tienen un cartel mayor y son pretendidos por otros equipos. Está por ver qué pasa con ellos, pero su continuidad no es segura, sobre todo la del lanzaroteño, que termina contrato en 2025 y según no quiere renovar, por lo que los dirigentes tratarán de buscarle una salida.

Buen ojo en los córneres

Lo que es seguro es que Herzog estará porque se lo ha merecido, si bien sólo jugó cuatro partidos en la campaña recién terminada. Pero destacó sobremanera, fundamentalmente por su capacidad de hacerse hueco en los córneres y ver portería: dos goles de cabeza que reflejaron de alguna manera qué tipo de jugador es, de fuerza, coraje y valentía. Un central de los que quedan pocos en un mundo del fútbol en el que casi priman más las virtudes ofensivas de los defensas que las que se les presuponen por su posición.

Juanma debutó como amarillo en la élite el pasado 13 de enero, el día en que la UD recibió al Villarreal en el Estadio de Gran Canaria después de caer en el derbi de Copa del Rey frente al CD Tenerife y cambió la cara que dejó en el Heliodoro para pasar por encima del cuadro de Marcelino García Toral.

La solución

En uno de los múltiples partidos disputados por los amarillos a las 13.00 horas, a Xavi García Pimienta no le quedó otra que tirar del jugador del filial porque, en primer lugar, Coco estaba en la Copa África, y en segundo, Araujo estaba sancionado, Lemos lesionado y Marvin estaba entre algodones, lo que obligaba al técnico a mantener a Álex Suárez en el lateral derecho.

Por si fuera poco, Sinkgraven también estaba tocado y eso imposibilitaba el traslado de Sergi Cardona al centro de la defensa, así que el barcelonés no se lo pensó mucho y puso a Juanma Herzog como titular como central derecho , con Mika Mármol al lado.

Desde el primer momento se le vio metido, confiado, tal y como se había mostrado meses atrás durante la pretemporada, en la que destacó por encima de cualquier filial. De hecho, de todos ellos fue el que más participó en los amistosos de preparación.

Juanma Herzog, durante el Celta-UD. / Lof

Pero la guinda a su buena actuación en su debut en Primera la puso cuando al poco de comenzar la segunda parte ganó la posición en el área para marcar un golazo de cabeza tras un centro perfecto de Sandro desde el córner. La celebración fue una locura: con el grito de garra que refleja la imagen contigua queda todo dicho.

En la jornada siguiente repitió en el once, esta vez en Vallecas, donde se le vio algo más nervioso con el balón en los pies por la presión del rival, pero no dejó de dar la cara, y completó el partido en el que la UD también ganó. Dos triunfos en sus 180 primeros minutos como profesional con un gol incluido. El inicio perfecto.

Fin a la sequía

Herzog participó también en el duelo contra el Real Madrid, ya con Marvin como lateral y Suárez como central, en el tramo final, y volvió al filial cuando Coco regresó. El tinerfeño sólo jugaría un partido más, también porque las bajas le favorecieron, frente al Celta de Vigo en Balaídos, donde volvió a marcar de cabeza a la salida de un córner. Aquel tanto supuso el primero de la UD después de cuatro choques sin marcar; después estaría otros tres sin hacerlo.

Así, el central acabó la temporada de su estreno en la UD con cuatro partidos y dos goles a sus espaldas. Acabó con más tantos en su haber que Sandro y Sory Kaba, por ejemplo, aunque el guineano apenas participó porque no era del gusto de García Pimienta. Con el filial no cumplió el objetivo del ascenso, pero no seguirá en Tercera. Herzog ya es del primer equipo.