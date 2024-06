El Oviedo se aferra a Carrión, el elegido por la UD: "Debe haber interés de Las Palmas...pero no tiene nada firmado"

Luis Carrión I, el deseado. El técnico del Real Oviedo, el elegido por la UD Las Palmas para portar el timón del próximo proyecto deportivo y suplir el régimen 'pimientista', disputa el sábado la ida de las semifinales del playoff de ascenso a Primera ante la SD Eibar en el Carlos Tartiere (17.30 horas, LaLiga TV). Y el miércoles 12 , desde las 20.00 horas (LaLiga TV), la vuelta ante la formación armera. El preparador barcelonés es el gran deseado por el club grancanario y no hay más variantes.

En el club ovetense, inmersos en el éxtasis de una promoción de ascenso, con cifras de récord histórico, se han puesto nerviosos. Ofrecen una ampliación a la desesperada a Carrión, incluso si no logra el reto de subir a Primera.

El presidente mexicano del Real Oviedo Martín Peláez habló hoy de Carrión, la UD y la opción de su compatriota Rafa Márquez -que dirige al Barça B y no seguirá en la disciplina azulgrana-. "Por supuesto que debe haber interés de Las Palmas y de muchos equipos porque de verdad que ha hecho una temporada maravillosa y no nada más en el Oviedo, ya lo había hecho en clubes como el Cartagena o el Numancia", detalló sobre el futuro del preparador.

Cuidado con las firmas

El ejecutivo mexicano advierte que "Carrión no tiene nada firmado con nadie" y abre la puerta a tratar de negociar para que siga en Segunda. "Estamos muy encaminados a que siga con nosotros en cualquier situación".

Peláez desmiente contactos con el citado Rafa Márquez que está cuajando una gran temporada en el filial culé. "Con Rafa no he hablado. Le saludé cuando entrenamos en la Ciudad Deportiva del Barcelona. Jugó en el Grupo Pachuca, es un gran amigo y estoy contento por lo que está haciendo. Es un entrenador que me gusta, con personalidad, y encaja bien en nuestro grupo en cualquiera de nuestros clubes". Como aplastar cualquier suspicacia, hace público su compromiso con Carrión. "Es mi capitán (...) A día de hoy no es una posibilidad. No hemos hablado ni con Rafa ni con nadie porque tenemos a Luis y no tenemos intención de mirar a otro lado".

Campeón del casting

Carrión es la primera opción. El hecho de la disputa del playoff no inquieta a los ejecutivos amarillos, que ya cuentan con siete operaciones cerradas en la modalidad de refuerzos como son Jasper Cillessen, Dinko Horkas, Viti Rozada, Álex Múñoz, Manu Fuster, Iván Gil y Jaime Mata.

A este grupo de siete contrataciones, cabe sumar el viaje anhelo de Sergio Ruiz, que milita en las filas del Granada y cuenta con contrato. Había que pagar una compensación al club nazarí, como aconteció con Fuster -se abonó al Albacete una cifra próxima a los 1,8 millones-.