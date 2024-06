Operación 'vender a Valles': el Betis no es el Nottingham y tilda de "excesivamente alta" la oferta de la UD

Ángel Haro, presidente del Real Betis, considera «excesivamente alta» la pretensión de la UD Las Palmas en la operación de venta de Álvaro Valles. El arquero de La Rinconada, que finaliza contrato en junio de 2025, desea regresar al club de Heliópolis. Haro reconoce las negociaciones.

«Es uno de los nombres como otros muchos en los que trabaja la Dirección Deportiva, cuenta con el visto bueno de la Comisión Deportiva y está sobre la mesa. Es de la casa y gusta. Ahora, a partir de ahí, tiene contrato en vigor con un club como la UD Las Palmas, que por lo que veo parece que quiere una cantidad excesivamente alta».

Apela a un entendimiento en las próximas semanas por la transacción. «Veremos qué pasa y cómo termina la cosa». La UD rechazó 20 millones por el de la Rinconada del Nottingham Forest en enero.

Jugadores como moneda de cambio

Desde el club grancanario, en este minuto del verano futbolístico, eluden pronunciarse sobre la posiblidad de rebajar el precio inicial de salida de Valles de diez millones. "Hasta que no lo tengamos sobre la mesa, no vamos a especular". La cifra de diez millones está muy alejada de la propuesta del Betis, que puede rozar los tres 'kilos'. La intención de Valles es la de regresar al Real Betis -club en el que se forjó-, club que ya no oculta que desea al portero revelación del pasado curso 23-24. Un temporadón que dejará beneficios en las arcas. Pero el Betis no es Nottingham de la ostentosa Premier.

Atentos a Viti

El Oviedo-Eibar de mañana contará con un lleno en el Carlos Tartiere para presenciar la ida del cruce de semifinales por el ascenso a la máxima categoría. Ayer, se colgó el cartel de ‘no hay billetes’ tras comercializarse de forma exitosa un total de 25.526 localidades. Un 85% de esas entradas se vendieron por la vía on line. Más allá del morbo de la figura de Carrión y su futuro, vinculado de forma enérgica a la UD, está la figura del lateral y extremo diestro Viti Rozada. De 26 años, es una pieza capital en las filas ovetenses al sumar 3.336 minutos en 41 partidos. El canterano azulino de 26 años cuenta con un acuerdo cerrado con la UD Las Palmas para reforzar el costado diestro, ante las salidas de Julián Araujo y Eric Curbelo. Con Álex Suárez como baluarte, la opción de Álvaro Lemos, al que le queda un año, se complica. Con el gallego se tratará de acelerar su rescisión para poner fin a su relación. Ahí entra Viti, que se está jugando un ascenso ante el rocoso Eibar.