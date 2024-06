Víctor Afonso y 'Orlandito' Suárez hablan del 'caso Carrión': "La UD Las Palmas no debe esperar por ningún entrenador"

Esperar o no esperar. El vértigo de la paciencia. Dos iconos de la UD como Víctor Afonso (287 partidos de amarillo y tres ascensos) y Orlando Suárez (391 partidos, dos ascensos) y que ejercen de coordinadores en el Décimo Campus Vitolo, no ven con buenos ojos la espera del club pío pío por Luis Carrión -el elegido de la dirección deportiva de Luis Helguera y que está jugando el playoff de ascenso con el Real Oviedo-. "La UD no debe esperar por ningún entrenador", coinciden estas dos leyendas de la época moderno de la UD.

"Desde mi opinión y no sé si esa es la información que usted maneja [ante la pregunta por la conveniencia de esperar por Carrión], el hecho de estar esperando se puede alargar en el caso de que el Oviedo llegue a la final, un mes más. Dirigir un club no solo es llegar y firmar un contrato; hay que planificar la pretemporada, preparar el stage y los partidos amistosos", avanza Afonso.

Insiste en la importancia del análisis previo de la materia prima. "Cabe analizar los jugadores que vienen. Desde mi punto de vista, la UD no debería esperar, además, fíjese en la posición en la que está Las Palmas [un equipo en la máxima categoría], no debería esperar por ningún entrenador", incide Afonso, que dirigió Las Palmas Atlético y jugó un playoff de ascenso a Segunda -hito en la historia de la 'vela chica'-.

Por su parte, Orlandito Suárez comparte de forma íntegra el discurso de Afonso. "La planificación de la temporada hay que hacerla con el mayor grado de preparación. Lo antes posible. Atar los cabos que tienes que amarrar y no esperar a última hora, para hacer las cosas deprisa y corriendo. Desde mi punto de vista, no es lo más idóneo para empezar un curso y formar una plantilla. Luego toca conformar el cuerpo técnico, revisar los fichajes, la gente que deseas como ayuda ante técnico", determina el excapitán de la UD y tercer máximo goleador amarillo en toda su historia.

Para este delantero de época, "las cosas no se pueden hacer bajo un clima de urgencia y luego están las consecuencias". El hecho de comenzar de forma irregular el curso liguero 24-25 puede elevar el clima de nerviosimo. "Si la cosa empieza mal, te pueden señalar por llegar tarde. Te lo van a recordar. Esas cositas, puede ser que el club no tengo otra cosa y me imagino que si esperan tanto será por algo".

Evento consolidado

Niños de 5 a 15 años y plazas limidas. "El campus más social y más solidario". Emilio Santana, el responsable logístico y princial coordinador, desveló esta mañana en la Casa del Hierro que hay 600 inscritos. Una cifra récord en Europa. Víctor Machín, padre del exjugador internacional de la UD, Atlético, Sevilla y Getafe, también puso en valor el esfuerzo por ayudar a las familias más necesitadas. Las sedes son Alfonso Silva, Arucas, Carrizal, San Pedro Mártir, Melenara, Puerto del Rosario, Tuineje y Arrecife.

La cita deportiva-formativa arranca el próximo 24 de junio y finaliza el 2 de agosto -de lunes a viernes y con horarios de 9.00 a 13.00 horas-. La inscripción y toda la información pertinente figura en la web campusvitolo.es. Juan Carlos Socorro es el director deportivo y Víctor Afonso y Orlando Suárez ejercen de coordinadores deportivos. Este elenco de lujo de formadores se completa con Toni Robaina.